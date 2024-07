PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST

D’abord, le choc. Puis, le soupir de soulagement. Il s’en est fallu de si peu – quelque millimètres à peine – pour que l’ex-président des États-Unis Donald Trump soit victime d’un assassinat, samedi.

Il aurait été terrible pour la démocratie que le sort des prochaines élections américaines soit déterminé par un tueur solitaire plutôt que par l’ensemble de la population américaine qui se rendra aux urnes le 5 novembre.

Avec un pas de recul, il faut maintenant espérer que cet attentat nous ouvrira les yeux sur les dangers très graves qui guettent la démocratie dans un monde politique à couteaux tirés.

Joe Biden et Donald Trump ont tous les deux fait preuve de hauteur en appelant la nation à rester unie. Un tel cri de ralliement, malgré le clivage qui sépare les États-Unis, fait du bien à entendre. Allié ou adversaire, personne ne devrait se réjouir de la violence politique qui peut frapper tous les camps.

Il y a deux ans, c’était le mari de la démocrate Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, qui avait été sauvagement attaqué à coups de marteau par un homme qui s’était introduit dans leur domicile.

Le Canada n’est pas à l’abri de cette violence qui gronde.

Il ne faut pas oublier que la première femme élue de l’histoire du Québec, Pauline Marois, a été la cible d’un attentat alors qu’elle prononçait son discours victorieux au Métropolis, en 2012. Le tireur, qui voulait « tuer le plus de séparatistes possible », a abattu un technicien et en a blessé gravement un autre.

Qui sait comment se serait terminée la soirée si son arme ne s’était pas enrayée.

L'ancienne première ministre Pauline Marois, lors des funérailles nationales de Denis Blanchette, le technicien de scène mort lors de l'attaque qui la visait le soir de son élection.

Au fédéral, les menaces de mort contre les élus se sont multipliées ces dernières années, alors que les politiciens ont été la cible de plusieurs évènements haineux.

Lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre Justin Trudeau s’est fait lancer des roches par un homme qui a écopé de trois mois de prison avec sursis.

En 2022, la vice-première ministre Chrystia Freeland a été menacée, alors qu’elle prenait l’ascenseur, par un homme furieux qui lui criait des insultes à cause des mesures sanitaires contre la COVID-19.

Et en avril dernier, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dû se défendre toute seule, alors qu’elle était poursuivie sur un trottoir par un homme affirmant que son « job » était de la « harceler » à propos du sort des Palestiniens.

Où était donc la sécurité ? Au Québec, tous les ministres ont un garde du corps. Il n’est pas normal que les ministres clés d’un pays du G7 soient obligés de se défendre eux-mêmes. On joue avec le feu.

Tous ces tristes évènements, des deux côtés de la frontière, devraient mener à une prise de conscience sur les dangers du clivage politique qui empoisonne notre société.

Dans son adresse à la nation, le président Joe Biden a exhorté tout un chacun à « baisser la température ». Il serait souhaitable que Donald Trump lance le même appel, pour éteindre un nocif désir de vengeance.

Au lendemain de l’attaque, de nombreux républicains ont jeté de l’huile sur le feu.

J.D. Vance, que certains voient comme le futur vice-président de Donald Trump, a jeté la responsabilité de l’attentat sur les démocrates, même si les motivations du tueur restent obscures.

Sur les réseaux sociaux, il a expliqué que la rhétorique de Joe Biden, voulant que Donald Trump soit un « fasciste autoritaire qui doit être arrêté à tout prix », a conduit « directement à la tentative d’assassinat du président Trump ». Le représentant républicain Mike Collins a même ajouté que des poursuites devraient être lancées contre Joe Biden « pour incitation à l’assassinat ».

Mais qui flirte avec l’incitation à la violence, au juste ?

En mars dernier, Donald Trump avait diffusé dans les réseaux sociaux une vidéo abjecte où l’on voyait l’arrière d’une camionnette affichant l’image d’un Joe Biden ligoté, ce qui donnait l’impression que le président était véritablement couché comme un otage dans la boîte du véhicule.

Peu importe le camp, les commentaires mensongers et haineux qui polluent les réseaux sociaux créent des chambres d’écho malsaines qui creusent les tranchées entre les camps et tuent le dialogue essentiel à la cohésion sociale.

Aux États-Unis, plus de 80 % des électeurs, autant démocrates que républicains, considèrent que la démocratie sera affaiblie en cas de victoire du parti adverse.

Plus inquiétant encore, une part significative de la population américaine considère maintenant que l’utilisation de la violence est justifiée pour provoquer ou empêcher un changement de pouvoir. Et tant Joe Biden que Donald Trump sont perçus comme une menace.

Soyons réalistes : la joute politique sera toujours fondée sur l’adversité entre les partis. Mais le ton gagnerait à être plus civilisé, au Canada comme aux États-Unis.

C’est vrai pour les citoyens qui lancent des roches et des menaces de mort aux élus. C’est vrai aussi pour les politiciens qui empoisonnent le climat politique en se traitant d’extrémistes, de radicaux ou de « wacko ».

La haine et l’agressivité ne peuvent que déboucher vers un avenir encore plus sombre pour la démocratie.