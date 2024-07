L’envers de la baisse des taux d’intérêt

Oh non, les Canadiens ne bouderont pas leur plaisir avec la baisse des taux d’intérêt qui redonne enfin de l’oxygène à leur budget. Mais l’annonce de la Banque du Canada cache une vérité qui fait encore plus mal à leur portefeuille, même si tout le monde l’ignore.