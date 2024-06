Ottawa agit avec les provinces comme un parent hélicoptère, incapable de laisser à ses enfants l’autonomie nécessaire à leur épanouissement.

Ce n’est pas seulement le Québec qui en a marre, mais toutes les provinces qui, à l’approche des élections fédérales, gagneraient à unir leurs forces pour obtenir davantage de liberté.

Un peu partout, la grogne se fait entendre. À la fin de mai, Terre-Neuve-et-Labrador s’est adressée aux tribunaux pour faire invalider la formule de péréquation, qu’elle juge injuste.

De son côté, l’Alberta cherche à s’extraire du Régime de pensions du Canada pour gérer son propre bas de laine, à l’image du Régime de rentes du Québec. Là-bas, le Québec est maintenant perçu comme un modèle pour obtenir plus de latitude du fédéral1.

D’un océan à l’autre, l’insatisfaction envers le fédéralisme grandit, démontre un récent sondage Environics2.

Moins d’un Canadien sur deux (45 %) considère que le fédéralisme comporte plus d’avantages que d’inconvénients, une proportion bien moins élevée qu’il y a une vingtaine d’années (60 %).

Cette insatisfaction généralisée pourrait créer un terreau fertile afin de revoir l’équilibre des pouvoirs, comme le souhaite le premier ministre du Québec.

François Legault a terminé la session parlementaire en annonçant la création d’un comité consultatif qui se penchera sur les moyens d’accroître l’autonomie du Québec.

Mais le mandat du comité est très large (au menu : nomination des juges, laïcité, immigration, langue, culture, représentation à l’international, etc.) et le temps alloué au comité est plutôt court (date de tombée : 15 octobre).

Est-ce seulement un artifice pour permettre à la Coalition avenir Québec (CAQ) de bomber le torse en réaffirmant son intention d’obtenir des gains d’Ottawa, malgré ses succès mitigés ?

Est-ce vraiment une manière de préparer le terrain pour revenir à la charge avec une liste d’épicerie, l’automne prochain ?

À moins d’un an des élections fédérales, les provinces auront alors un meilleur rapport de forces pour convaincre les prétendants à la couronne de répondre à leurs attentes, ce que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était peu enclin à faire après la pandémie. Les provinces sont d’ailleurs ressorties amères de leurs négociations pour augmenter les transferts en santé.

Mais concrètement, que peut-on espérer de ce comité ?

Encore faut-il des objectifs réalistes, pas des chimères comme demander les pleins pouvoirs en immigration. À quoi bon faire un référendum sur cette question ? Jamais un pays ne cédera ce type de pouvoirs (sécurité des frontières, délivrance des passeports) à un gouvernement sous-national.

François Legault semble à la recherche d’idées originales, dans la lignée de la modification apportée par la loi 96 qui a permis d’ajouter dans la Constitution canadienne que le Québec est une nation et que le français est sa seule langue officielle.

Ce changement a sans doute une valeur symbolique. Mais personne n’a vu d’effet dans sa vie de tous les jours. Même sur le plan juridique, l’effet est limité, voire contestable. Bref, on est davantage sur le terrain du spectacle politique que sur le plancher des vaches.

Si on veut du concret, il faut parler de déséquilibre fiscal.

Peu de choses ont changé depuis que la commission Séguin a plaidé, en 2002, pour un nouveau partage des moyens financiers au Canada. Cette commission mandatée par Québec partait du constat que les besoins étaient dans les provinces (en santé, notamment), mais que les surplus étaient au fédéral.

Sauf qu’aujourd’hui, il y a des déficits partout ! Mais justement, si Ottawa est dans le rouge, c’est en bonne partie parce qu’il dépense à qui mieux mieux en lançant des programmes dans les champs de compétence des provinces. Que ce soit en santé ou en habitation, cet argent vient toujours avec des conditions. Ottawa force ainsi les provinces à faire ses quatre volontés, ce qui viole l’esprit du partage des compétences et amplifie les tensions.

Le pire, c’est qu’Ottawa finit par être obligé d’augmenter les impôts pour payer la note, comme on l’a vu dans le dernier budget. À la fin, le contribuable écope.

Et les provinces manquent d’argent pour financer l’essentiel. Et l’essentiel coûtera de plus en plus cher dans l’avenir avec le vieillissement de la population, la détérioration des infrastructures, le manque de logements…

Pour réduire les éternelles tensions, Ottawa pourrait carrément transférer des points de TPS ou d’impôt, comme il l’a déjà fait dans le passé.

En clair, le fédéral baisserait ses impôts ou sa taxe de vente pour laisser aux provinces un nouvel espace de taxation. On procéderait à un ajustement de la péréquation au profit des provinces moins nanties afin d’assurer des services uniformes à l’échelle canadienne. De cette manière, les provinces contrôleraient elles-mêmes les leviers pour financer les services qui sont dans leur champ de compétence.

Bien sûr, les provinces vont toujours tirer la couverture de leur côté pour obtenir le maximum d’argent du fédéral. Mais si leur objectif commun est d’atteindre une plus grande autonomie, elles auraient tout intérêt à serrer les coudes pour créer un rapport de forces contre Ottawa.

Face à son parent hélicoptère, le Québec doit jouer en équipe avec les autres provinces.

