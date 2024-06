Si seulement ce n’était qu’un sinistre polar rempli d’espions. Si ce n’était qu’un épisode de cette télé-réalité dont le but est de démasquer les traîtres au sein d’un groupe de participants réunis dans un mystérieux manoir.

Hélas, la réalité dépasse la fiction au Parlement. Et c’est le cœur de notre démocratie qui est en jeu.

Cela fait des lunes que Justin Trudeau sait que l’ingérence étrangère présente une menace existentielle pour le Canada. Son inexcusable lenteur à réagir, depuis 2018, a laissé le champ libre aux puissances étrangères, comme la Chine ou l’Inde.

Aujourd’hui, on constate avec effroi que le Parlement n’est pas seulement victime d’ingérence, mais que certains de ses membres – députés ou sénateurs – ont agi de manière proactive à la solde d’intérêts étrangers.

Les gestes sont très graves, « profondément malhonnêtes et même contraires au serment des parlementaires de servir le meilleur intérêt du Canada ».

Des parlementaires ont accepté « sciemment ou par ignorance volontaire » des fonds et ou des avantages provenant d’intérêts étrangers.

En campagne électorale, des candidats ont reçu le soutien de missions diplomatiques qui ont promis de « mobiliser discrètement » leur communauté pour les faire élire.

Les élus ont fourni à des représentants étrangers des « informations privilégiées » en sachant qu’elles seraient utilisées pour influencer la politique canadienne.

Tout ça, on l’a appris dans un rapport dévastateur du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR). Mais le rapport, largement caviardé, ne fournit aucun nom, ce qui laisse place aux spéculations malsaines.

Alors que les prochaines élections auront lieu au plus tard en octobre 2025, il est urgent de restaurer la confiance des citoyens envers la classe politique.

Mardi, les députés ont fait un pas dans ce sens en adoptant à la quasi-unanimité une motion du Bloc québécois visant à élargir le mandat de la commission Hogue, qui se penche déjà sur l’ingérence politique, afin qu’elle enquête aussi sur les parlementaires.

Il s’agit de la meilleure option pour amener le public le plus proche possible de la vérité, sans mettre en péril la réputation d’élus de manière inconsidérée.

En dévoilant leurs noms en vrac, comme les conservateurs l’ont réclamé, on mettrait tout le monde dans le même panier, alors que les comportements ne sont pas tous aussi graves.

C’est sans compter que les révélations du Comité reposent sur des informations recueillies par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qui ne passeraient pas nécessairement l’épreuve des tribunaux.

Élargir le mandat de la commission Hogue est donc la meilleure solution. Mais elle ne peut pas venir seule.

Tous les chefs de parti ont le devoir de regarder sous le capot, y compris le chef conservateur Pierre Poilievre qui refuse d’obtenir la cote de sécurité permettant de consulter la version non censurée du rapport du CPSNR.

Avec l’information confidentielle en main, il ne pourrait plus lancer des flèches aux autres partis. Mais l’enjeu est d’une telle importance que les chefs doivent s’élever au-dessus de la partisanerie et faire le ménage dans leurs troupes.

Cette maturité, ils en sont capables. On en a eu la preuve lorsqu’ils ont mis de côté leur rivalité pour travailler ensemble sur le projet de loi C-70 contre l’ingérence étrangère.

Le projet comporte de belles avancées, notamment la création d’un registre des agents étrangers ou encore la possibilité pour les services de renseignements de divulguer des informations classifiées à des provinces, des municipalités, des universités et des entreprises qui pourront mieux se protéger.

Mais il reste un éléphant dans la pièce.

Contrairement au processus électoral qui est encadré par Élections Canada, les partis politiques font comme bon leur semble pour déterminer leur chef et leurs candidats dans les différentes circonscriptions.

Certains partis permettent aux non-résidents de devenir membres et de voter, alors qu’ils n’ont même pas le droit de vote au Canada. La seule exigence est une preuve de résidence dans la circonscription. Or, il est très facile de fournir une fausse adresse. Et le tricheur ne se fera pas taper sur les doigts, car l’ingérence dans la mise en candidature n’est pas une infraction au Canada, contrairement en Australie ou au Royaume-Uni.

En somme, le processus interne des partis est tellement laxiste que c’est un jeu d’enfant pour des puissances étrangères de téléguider un député vers le Parlement en plaçant leur joueur dans une circonscription acquise à un parti.

C’est ainsi que la Chine a grandement influencé la mise en candidature libérale, en 2019, du député Han Dong dans la circonscription ontarienne de Don Valley-Nord, selon le SCRS. Le consulat aurait dit à quelque 200 étudiants chinois, débarqués en autocar le jour du vote avec des preuves de résidence bidon, qu’ils étaient tenus de voter pour M. Dong, sans quoi ils perdraient leur visa.

L’influence étrangère s’exerce même lors des courses à la direction de partis. À deux occasions, des représentants de la Chine se seraient mêlés de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, cite le rapport du CPSNR.

Bref, aucun parti n’est à l’abri. Et tous doivent faire leur examen de conscience. Ils doivent s’assurer que leurs députés ne sont pas à la solde d’un pays étranger qui tire les ficelles de notre Parlement en secret.