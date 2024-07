« Avez-vous des Zyn ? » Dans une tabagie de Côte-des-Neiges, l’employé se dirige vers un comptoir en verre givré. Lorsqu’il éteint la lumière du présentoir, les vitres deviennent transparentes. Sur les tablettes reposent une dizaine de contenants circulaires colorés. On dirait des emballages de bonbons. Pourtant, ces pochettes de nicotine ne devraient être offertes qu’auprès d’un pharmacien. Et en concentration moins élevée.

Placés entre la gencive et la lèvre, ces petits sachets sans tabac libèrent de la nicotine dans la bouche. Les jeunes se tournent de plus en plus vers ces pochettes à des fins récréatives, même si elles sont commercialisées au Canada seulement comme thérapie pour arrêter de fumer.

Ces sachets d’origine suédoise sont répandus en Europe et aux États-Unis depuis plusieurs années. La marque Zyn (Philip Morris International) est une des plus populaires auprès des jeunes Américains. Sur TikTok, les vidéos mettant en vedette des Zyn cumulent des centaines de milliers de visionnements.

Ce sont ces vidéos d’influenceurs américains qui ont fait connaître les pochettes de nicotine à Zachary Pothier. « Je me suis fait pousser du contenu sur Instagram. C’est rendu une mode. […] [Les Zyn sont] rentrés dans la culture », dit le jeune homme de 24 ans.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Notre journaliste s’est procuré sans peine des sachets de nicotine dans des tabagies de Montréal.

Au Canada, un seul produit de ce type a été approuvé il y a un an : celui de marque ZONNIC (Imperial Tobacco Canada) en concentration de 4 mg. Au Québec, leur vente est restreinte à la pharmacie, derrière le comptoir.

Pourtant, on trouve rapidement, sur les réseaux sociaux, des adresses pour acheter des pochettes Zyn dans la province. En quelques heures, La Presse s’est procuré plusieurs marques de sachets de nicotine en concentrations de 6, 10 et 15 mg dans trois tabagies de la région de Montréal.

Il a été encore plus facile de commander des sachets en ligne, de boutiques situées ailleurs au Canada. La Presse a pu acheter des sachets contenant 50 mg de nicotine, qui ont été livrés de Vancouver en seulement quelques jours.

Ces doses, non homologuées, atteignent des seuils « exagérés », selon Guillaume Bélair, infirmier clinicien au Centre antipoison du Québec.

Des « 15-20 mg, c’est des doses très élevées. […] Si on avait un appel pour quelqu’un qui avait ingéré 15 mg de nicotine, on ferait une bonne évaluation. C’est certain que c’est une dose suffisante pour donner des nausées. Même à 4 mg, on peut avoir des nausées ».

Facilement accessibles au Québec

Zachary Pothier a essayé des sachets de nicotine pour la première fois il y a un an. Ils sont rapidement devenus des produits « intéressants » pour arrêter de fumer la cigarette et de vapoter. Pour d’autres jeunes, les sachets de nicotine sont plutôt « des petits plaisirs » qui agrémentent des soirées entre amis.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La marque de sachets de nicotine Zolt offre plusieurs parfums à des concentrations de 15 mg.

Certains de ces jeunes se procurent des sachets ZONNIC en pharmacie. D’autres ont recours à des points de vente illégaux où les parfums et teneurs en nicotine sont plus variés : tabagies, magasins spécialisés, sites web ou dépanneurs américains. Zachary Pothier en achète dans les tabagies de Kahnawake, sur la Rive-Sud de Montréal.

La Presse s’est rendue dans une de ces tabagies et a constaté un éventail de sachets de nicotine sur un présentoir à la vue de tous, en concentrations de 3 à 15 mg.

La variété de marques est encore plus grande en ligne. La boutique Rush Tins offre plus de 70 sortes de sachets. Sur son site web, le magasin précise expédier à travers le pays dans un « emballage discret ». L’entreprise apparaît sous un autre nom sur les relevés bancaires et les emballages, soit Rush Athletics et Project Bloomberg.

Rush Tins publie des vidéos commanditées sur les réseaux sociaux, où l’on voit l’étendue des produits offerts. Zachary Pothier témoigne avoir reçu des publicités ciblées de cette boutique, où un employé présente le processus d’expédition d’une commande sur une musique entraînante.

C’est sur ce site que La Presse a pu se procurer des sachets à 50 mg de nicotine, ce qui est 12,5 fois plus élevé que la dose homologuée. Le directeur général de Rush Tins, Joseph Scott, a refusé notre demande d’entrevue.

En ligne comme en magasin, La Presse a constaté la présence récurrente de sachets de la marque Zyn. La filiale canadienne de Philip Morris International a précisé à La Presse que « la vente de Zyn n’est pas autorisée au Canada » et qu’ils sont vendus par des « parties non autorisées ».

Une tendance qui suscite l’inquiétude

Deux appels concernant les sachets de nicotine ont été reçus au Centre antipoison du Québec depuis l’ajout du produit à sa base de données, il y a six mois, selon l’infirmier Guillaume Bélair.

Plus les teneurs en nicotine augmentent, plus les effets néfastes pour la santé peuvent être importants : vomissements, altération de l’état de conscience, rythme cardiaque élevé et, dans des cas extrêmes, convulsions, explique le pharmacien et chercheur Jean-Pierre Bernier.

J’ai vraiment diminué ma consommation. Quand j’en prends trop, je vais avoir mal à la tête et il faut que je m’étende. Zachary Pothier

Jean-Pierre Bernier s’inquiète de voir le nombre d’intoxications à la nicotine augmenter au Québec, comme c’est arrivé dans les pays où les sachets de nicotine sont présents depuis plus longtemps, comme en France.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Plusieurs avertissements sont affichés sur les contenants.

« C’est quelque chose qui nous inquiète de plus en plus chez les adolescents à [l’hôpital] Sainte-Justine », dit aussi le Dr Nicholas Chadi, pédiatre et chercheur spécialisé en étude de l’adolescence et la toxicomanie. La tendance est également source de préoccupation dans des écoles secondaires, selon la directrice des programmes du Conseil québécois sur le tabac et la santé, Dominique Claveau.

La popularité des sachets de nicotine à l’international a amené le projet COMPASS, qui étudie la santé des adolescents au Québec, à inclure cette tendance dans son étude 2024. Menée auprès de 50 000 jeunes du secondaire, l’enquête s’est conclue en juin, mais les résultats sont toujours en cours d’analyse.

Peu d’études se sont penchées sur l’utilisation de ces nouveaux produits, avancent les experts. Pourtant, les tendances en Europe et aux États-Unis, où les sachets sont offerts depuis plus longtemps, peuvent aider à prédire la situation au Canada et au Québec, selon le Dr Richard Bélanger, médecin de l’adolescence au CHU de Québec.

« Si on a décidé d’inclure des questions là-dessus, c’est qu’on voyait bien les enjeux de santé publique et les éléments de crainte que la population devrait avoir autour de nouvelles formes d’exposition à la nicotine », explique le Dr Bélanger, un des chercheurs de COMPASS au Centre de recherche en santé durable Vitam.

Des produits artisanaux encore plus dangereux

Un magasin pour fumeurs sur le Plateau Mont-Royal a vendu à La Presse un ensemble pour fabriquer des pochettes de nicotine soi-même : pochettes personnalisables, arôme et produit de nicotine liquide, comme celui utilisé dans les cigarettes électroniques.

Le vendeur a expliqué à La Presse comment mélanger arôme et liquide de nicotine, puis imbiber les sachets.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Des sachets de nicotine à imbiber soi-même

Selon plusieurs experts, ces pochettes artisanales doublent les dangers. La toxicité du liquide de vapotage est indiquée sur la bouteille, où l’on retrouve un avertissement de contacter un centre antipoison en cas d’ingestion.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE « En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin », peut-on lire sur cette bouteille contenant du liquide de vapotage.

Les produits de nicotine liquide ne sont pas réglementés par Santé Canada, explique M. Bélair. « La concentration qui est écrite sur la bouteille, est-ce que c’est réellement ce que le produit contient ? On peut en douter. »

L’infirmier précise qu’en avalant un liquide conçu pour être inhalé, une très grande quantité de nicotine peut être absorbée rapidement. « C’est comme un jeu de hasard, parce que la personne ne peut pas être certaine de ce qu’elle consomme et en quelle quantité. »