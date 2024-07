Les sachets de nicotine sont peu réglementés depuis leur introduction sur le marché canadien, il y a moins d’un an. Pourtant, les professionnels de la santé soulèvent des dangers potentiels.

Qu’est-ce qu’un sachet de nicotine ?

C’est une petite pochette buccale sans tabac, qui s’insère entre la lèvre et la gencive. Des marques comme Zyn, ZONNIC et Zolt en produisent en divers parfums et concentrations de nicotine, généralement entre 3 et 15 mg.

« L’effet recherché, c’est une sécrétion de dopamine au niveau du système nerveux central », explique le pharmacien et chercheur Jean-Pierre Bernier. Cette dopamine peut aider à pallier les symptômes de sevrage d’un arrêt tabagique, ajoute-t-il.

Quelle est la réglementation de ces produits au Québec ?

En juillet 2023, Santé Canada a homologué les sachets de 4 mg ZONNIC comme une nouvelle thérapie pour arrêter de fumer. Imperial Tobacco Canada a entamé la commercialisation du produit en octobre 2023. Dans la majorité des provinces canadiennes, les sachets sont offerts sur les tablettes dans les dépanneurs, stations-service, épiceries, pharmacies et magasins spécialisés.

Au Québec, ces sachets tombent sous le Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments et ne sont vendus qu’en pharmacie, initialement en libre-service. En janvier 2024, l’Ordre des pharmaciens a fait la recommandation de garder les sachets ZONNIC derrière le comptoir.

Santé Canada indique que ces sachets devraient seulement être utilisés par les personnes âgées de plus de 18 ans, mais aucun règlement n’interdit la vente aux mineurs.

Comment ces sachets se comparent-ils à la cigarette ?

Un sachet de 4 mg contient plus de nicotine qu’une cigarette, selon le Dr Richard Bélanger, médecin de l’adolescence et chercheur au CHU de Québec.

Malgré une plus haute teneur en nicotine, l’absorption se fait plus lentement avec les sachets. « Quand on fume la cigarette, par le tabac inhalé, la nicotine atteint les récepteurs au cerveau en 10 secondes. Quand on parle d’un sachet, on parle de 10 à 20 minutes pour atteindre les sites », explique le pharmacien Jean-Pierre Bernier.

Est-ce que ces sachets sont dangereux ?

« C’est la dose qui fait le poison », avance Guillaume Bélair, infirmier clinicien au Centre antipoison du Québec.

La consommation de nicotine vient en deux phases : la stimulation et la dépression, explique-t-il. La première phase peut être accompagnée de nausées, de vomissements, d’hypersalivation et d’accélération de la respiration et du rythme cardiaque. Une trop haute dose peut amener de la confusion, de l’agitation et même des convulsions.

La séquence de dépression va ensuite amener un ralentissement du cœur et une baisse de la pression sanguine. « Ça peut amener des états comateux, de la faiblesse musculaire. À très hautes doses, ça peut même [entraîner] le décès. »

Quels sont les effets à long terme ?

Les sachets contiennent des agents chimiques et sucrants, en plus de la nicotine, explique le Dr Bélanger. Ces produits peuvent nuire à la santé de la bouche, des dents, des gencives et de la gorge.

Considérant la nouveauté des sachets de nicotine, la liste complète des effets à long terme n’est pas encore connue. Les experts s’inquiètent surtout de leur potentiel de dépendance.

Les sachets de nicotine sont-ils assez encadrés ?

« On réplique la même recette qui a été utilisée pour le vapotage : un produit cool dans un emballage cool avec des saveurs », dit la directrice des programmes du Conseil québécois sur le tabac et la santé, Dominique Claveau, qui s’inquiète de cette nouvelle porte d’entrée pour l’industrie du tabac.

En mars 2024, Santé Canada a annoncé vouloir annoter le règlement concernant les sachets de nicotine pour réduire l’accès aux jeunes et l’attrait du produit, notamment en ce qui concerne l’emballage, les arômes, la publicité et les lieux de vente.

Le Centre antipoison du Québec est un service d’urgence 24/7. En cas d’exposition, composez le 1 800 463-5060.