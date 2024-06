John* s’est sauvé juste avant son premier rendez-vous.

La Dre Virginie Doré-Gauthier a vu l’itinérant dans la cinquantaine sortir en trombe de RAP Jeunesse, l’organisme communautaire où elle devait le rencontrer.

« Il est parti dans la direction opposée sur Henri-Bourassa pour être certain de ne pas me croiser », raconte la trentenaire en riant.

Des gens comme John « ne viendront jamais consulter à Albert-Prévost », fait-elle valoir. L’itinérant est beaucoup trop méfiant envers « le système » pour aller chercher l’aide dont il a besoin. Dans le jargon, on dit que John est « désaffilié ».

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Dre Virginie Doré-Gauthier et l’infirmier Jia Rui Hou arrivent chez RAP Jeunesse.

Par une belle matinée du mois de mai, la Dre Doré-Gauthier est de retour chez RAP Jeunesse. Cette fois, John ne prend pas la fuite.

C’est déjà une victoire.

Le sans-abri fréquente ce local discret du nord de Montréal pour faire son lavage ou accéder à un ordinateur. RAP Jeunesse a décidé de conserver la vieille enseigne commerciale de son prédécesseur – un magasin de vêtements –, question de préserver sa relation avec ses voisins résidentiels.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE John réserve un accueil chaleureux à la psychiatre Virginie Doré-Gauthier et à l’infirmier Jia Rui Hou.

Le quinquagénaire a été évincé de son logement il y a quatre ans. Son campement a été démantelé à plus d’une reprise par les autorités. Chaque fois, il s’installe dans un endroit plus discret, plus isolé. Il n’a nulle part où aller.

Son maigre chèque d’aide sociale n’est pas suffisant pour louer autre chose dans Ahuntsic, quartier où il a tous ses repères.

Assis devant un grand café et une assiette débordant de rôties au beurre d’arachide pas encore entamées, John réserve un accueil chaleureux à la psychiatre, accompagnée ce jour-là de l’infirmier Jia Rui Hou.

Jia a patiemment préparé le terrain. À leur premier contact, il y a un an, John l’a « envoyé chier solide ».

Le jeune infirmier au regard doux et au sourire franc n’en a pas fait une affaire personnelle.

Trois fois au moins depuis, Jia a craint pour la vie de l’itinérant.

Victime d’un arrêt cardiaque dans sa tente, John ne serait plus ce monde si un autre campeur n’avait pas été là pour appeler les secours. Puis, lors du violent épisode de verglas, une grosse branche est tombée à quelques centimètres de son abri de fortune alors qu’il se trouvait à l’intérieur. Il s’est aussi brûlé en allumant un feu – également dans sa tente – pour tenter de se réchauffer.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jia Rui Hou en compagnie de John chez RAP Jeunesse

À force de lui rendre visite, Jia a fini par percer un minuscule trou dans le mur de méfiance de John.

L’homme veut un toit. Il en a assez de la rue.

Mais s’il ne traite pas ses enjeux de santé mentale, il ne sera jamais en mesure de garder un logement, nous expliquent Jia et la Dre Doré-Gauthier.

Ce matin, dans la salle commune de RAP Jeunesse, John se plaint de ses pieds qui lui font mal, d’un doigt amoché et de maux d’estomac.

Jia s’occupe des maux physiques, puis la psy aborde délicatement sa santé mentale. John « ressent les langues à travers lui », mais il préfère le weed au Seroquel – le médicament qu’il doit prendre pour son trouble psychotique.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Dre Virginie Doré-Gauthier constate que John a une vieille ordonnance qui doit être ajustée.

La médecin tente de le convaincre de suivre son traitement. Elle constate qu’il a une vieille ordonnance qui doit être ajustée. Ce n’est pas gagné. Elle s’y prend par un moyen détourné.

John ne touche pas le plein montant d’aide sociale auquel il a droit, a découvert l’équipe de proximité en itinérance en analysant son cas. Il est clairement inapte au travail, mais il faut le prouver à l’État.

Aujourd’hui, la mission de la psy consiste à détailler avec lui ses symptômes psychotiques dans un formulaire de contrainte à l’emploi.

Avec un meilleur revenu et un suivi approprié, John aura plus de chances de se trouver un logement.

Et surtout, de le garder.

*Le prénom des personnes vivant en situation d’itinérance a été changé pour préserver la confidentialité de leurs renseignements médicaux, à la demande du CIUSSS.