Rita* s’applique à dessiner une horloge sur une feuille de papier.

« Placez les aiguilles à 11 h 10 », demande la psychiatre Virginie Doré-Gauthier.

La septuagénaire met beaucoup de temps à accomplir la tâche. Elle finit par écrire 10 h 50.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Rita s’applique à dessiner une horloge sur une feuille de papier.

« Ça démontre qu’elle a peut-être des difficultés exécutives ou un début de démence », expliquera plus tard la médecin.

La scène n’aurait rien d’exceptionnel si elle se déroulait à l’hôpital.

Mais ce midi, c’est plutôt à L’Amour en action, un refuge pour itinérants d’une cinquantaine de lits ouvert durant la pandémie dans le sous-sol de l’église Saint-Rémy, à Montréal-Nord, qu’elle voit sa patiente.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La psychiatre Virginie Doré-Gauthier

La Dre Doré-Gauthier n’est pas une psychiatre comme les autres : elle soigne des sans-abri là « où ils se trouvent ».

Sa pratique est inspirée de celle de deux collègues d’expérience : les Drs Lison Gagné et Olivier Farmer, qui ont découvert, il y a environ 20 ans, une psychiatrie communautaire, à New York, où les spécialistes exercent dans les refuges, les centres communautaires et même les transports en commun. Ils ont adapté ce modèle au Québec en collaboration avec un grand refuge pour itinérants du centre-ville de Montréal.

« Dans un monde idéal, je n’aurais plus de bureau à l’hôpital », lâche la psychiatre qui est rattachée à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost et membre de la nouvelle équipe de proximité en itinérance du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Avec 4690 personnes sans-abri dans la métropole d’après le dernier décompte de l’itinérance « visible », on ne doit pas être surpris qu’il y en ait de plus en plus qui s’installent dans les zones résidentielles, loin du centre-ville, souligne la médecin. Elle œuvre dans Ahuntsic, Montréal-Nord ou encore Bordeaux-Cartierville.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Daniel Pitre, ex-itinérant, a cofondé L’Amour en action, un refuge pour itinérants à Montréal-Nord.

Nouveaux visages de l’itinérance

Si vous croisiez Rita dans la rue, vous ne pourriez pas dire qu’elle est itinérante. La femme a une allure soignée, voire distinguée.

Depuis qu’elle a été évincée de son logement à l’été 2023, Rita a connu quatre refuges. La dame âgée explique la perte de son appartement par des problèmes financiers.

« Ah oui, et des problèmes d’accumulation d’objets », dit-elle, gênée.

Trop de personnes âgées se retrouvent à la rue à la suite d’une perte de logement, constate l’équipe de proximité en itinérance. La problématique est « importante », affirme la psychiatre de rue.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Dre Virginie Doré-Gauthier, psychiatre

Je vois des débuts de démence ; des gens qui perdent leur appartement à cause de leurs problèmes cognitifs. La Dre Virginie Doré-Gauthier, psychiatre

Le visage de l’itinérance a « vraiment changé », poursuit-elle.

Les refuges reçoivent beaucoup de personnes en perte d’autonomie pour lesquelles leur ressource n’est pas adaptée. « Des patients avec un début de démence y sont victimes d’abus », raconte l’infirmier Jia Rui Hou – tout le monde l’appelle Jia –, qui fait partie de la même équipe.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jia Rui Hou, infirmier clinicien dans l’équipe de proximité en itinérance du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal au refuge L’Amour en action, à Montréal-Nord

« Nous, contrairement à d’autres refuges, s’ils font pipi au lit, on les garde », précise Daniel Pitre, ex-itinérant qui a cofondé L’Amour en action.

Que font les autorités ?

La création de l’équipe de proximité en itinérance du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est un exemple concret de ce que font les autorités pour aider les gens de la rue à s’en sortir. On retrouve ce genre d’équipe – financée par le plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026 du ministère de la Santé et des Services sociaux – dans toutes les régions du Québec.

À sa création en mars 2022, celle du nord de la métropole était composée… d’un infirmier. Depuis janvier 2023, vu l’ampleur des besoins, l’équipe compte désormais sept professionnels. La petite équipe intervient en collaboration avec la police et les organismes communautaires sur un grand territoire englobant La Petite-Patrie, Villeray, Ahuntsic, Montréal-Nord ainsi que Bordeaux–Cartierville–Saint-Laurent.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jia Rui Hou discute avec les policiers du SPVM Saït Karasayili et Pino Gildone.

Son mandat : rejoindre les personnes en situation d’itinérance en leur offrant des services de santé et des services psychosociaux temporaires, adaptés à leurs besoins.

L’équipe de proximité est une équipe de « connexion » ayant un mandat de réaffiliation vers les services standards. La particularité de celle du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, c’est d’avoir intégré rapidement une psychiatre, question de diminuer les visites aux urgences de la population itinérante.

La septuagénaire pourrait parler pendant des heures d’expériences pharmaceutiques qui ont mal tourné. Elle ne laisse pas partir la psychiatre et l’infirmier sans leur donner des revues de santé naturelle. Elle se fait une fierté de ne prendre aucun médicament.

Or, Rita en aurait besoin, mais la psy n’abordera pas cette question aujourd’hui.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Rita ne laisse pas partir la psychiatre Virginie Doré-Gauthier et l’infirmier Jia Rui Hou sans leur donner des revues de santé naturelle.

Le petit casier mis à sa disposition au refuge déborde de vieux magazines.

« Attention à l’accumulation », lui dit gentiment l’infirmier Jia avant de quitter le sous-sol de l’église de Montréal-Nord.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Dre Virginie Doré-Gauthier, psychiatre au refuge L’Amour en action, à Montréal-Nord

Aller encore plus loin

Daniel Pitre trouve l’équipe du CIUSSS essentielle : « Les gens qu’on héberge ont besoin de motivation pour aller à leurs rendez-vous médicaux. » Mais ouvrir une clinique PRISM (Programme de réaffiliation en itinérance et santé mentale) dans le nord de Montréal, ce serait encore mieux, poursuit-il.

Lancé en 2013 par le CHUM et l’Old Brewery Mission, PRISM vise à installer les services où les gens en ont besoin. C’est la même philosophie derrière celle de l’équipe de proximité, mais avec plus de moyens.

Ainsi, les itinérants inscrits au programme font leur suivi avec des professionnels – psychoéducateur, infirmier, médecin, etc. – dans un local de consultation, à même le refuge. Des lits leur sont réservés ; ils ont droit à trois repas par jour et à un soutien constant de l’équipe traitante.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lancé en 2013 par le CHUM et l’Old Brewery Mission, PRISM vise à installer les services où les gens en ont besoin. Le but : les sortir de la rue.

Le but : les sortir de la rue. Et cela marche. La majorité des participants au programme PRISM avaient trouvé un logement permanent à la fin du programme, a constaté une étude montréalaise.

Une clinique PRISM « enchanterait » la Dre Doré-Gauthier, vu les besoins criants du secteur, mais encore faut-il que l’organisme communautaire partenaire soit financé adéquatement.

À L’Amour en action, la psy a dû rencontrer Rita dans une salle de réunion d’employés encombrée au sous-sol, faute de local adéquat. À son âge et avec ses enjeux de santé, elle ne devrait pas partager une pièce exiguë avec sept autres femmes couchées sur des lits superposés dans un sous-sol d’église.

*Le prénom des personnes vivant en situation d’itinérance a été changé pour préserver la confidentialité de leurs renseignements médicaux, à la demande du CIUSSS.