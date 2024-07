Alors que la COVID-19 connaît un important regain au Québec, le Comité d’immunisation du Québec (CIQ) recommande de nouveau de vacciner les personnes vulnérables cet automne. Cette directive est semblable à celle émise à pareille date l’an dernier. Les experts invitent toutefois le gouvernement à attendre la disponibilité d’un nouveau vaccin mieux adapté aux nouvelles souches en circulation avant de lancer sa campagne de vaccination.

Dans un rapport publié ce lundi, le CIQ, a émis ses recommandations pour la vaccination contre la COVID-19 au Québec pour l’automne 2024.

Comme lors de son précédent rapport sur la question, le CIQ conseille d’offrir une dose de vaccin aux résidents de CHSLD et de RPA, aux personnes âgées de 60 ans et plus ainsi qu’aux personnes immunosupprimées ou vivant avec une maladie chronique.

De même, les personnes enceintes et les travailleurs de la santé sont également considérés par le CIQ comme faisant partie du groupe des personnes vulnérables à vacciner en priorité.

« Pour les autres groupes tels que les jeunes adultes en bonne santé, une dose pourrait être offerte. Toutefois, le CIQ considère que les bénéfices d’une telle dose seront mineurs, étant donné le faible risque de complications de la COVID-19 dans cette population », indique le groupe d’experts relevant de l’Institut national de santé publique.

Retour senti du virus

Les indicateurs liés à la COVID sont en hausse depuis le début de l’été. Le taux de positivité des tests de dépistage a grimpé à 16,3 %, alors qu’il était tombé à 2 % en avril.

Ce regain d’activité de la COVID n’est pas sans conséquence sur le réseau de la santé. Le nombre de personnes hospitalisées augmente depuis trois mois.

On compte actuellement 820 patients positifs à la COVID, soit deux fois plus que le creux observé en avril. Reste que les infections causent en ce moment peu de décès, soit trois en moyenne par jour.

À noter, au-delà de la COVID, les autres virus respiratoires qui sévissent régulièrement au Québec, comme l’influenza et le virus respiratoire syncytial (VRS), circulent très peu actuellement.

Deux nouveaux vaccins pour le VRS viennent d’ailleurs d’être approuvés par Santé Canada. Le CIQ recommande toutefois, de ce côté, de vacciner en priorité uniquement les résidents des CHSLD, les personnes de 75 ans en plus vivant en RPA ainsi que les personnes de 75 ans et plus vivant dans la communauté avec une maladie chronique.

Plus dangereuse pour certains

Les recommandations du CIQ sont basées notamment sur le fait que 60 ans et plus sont beaucoup plus à risque d’être hospitalisés lorsqu’elles contractent le virus. Les décès sont également plus fréquents chez les personnes âgées.

Aussi, il est à noter que « les personnes n’ayant jamais fait la COVID-19 sont plus susceptibles de développer des complications à la suite de leur première infection par le SRAS-CoV-2 », expliquent les experts.

Encore là, les statistiques sur la maladie font pencher la balance vers la vaccination des personnes vulnérables, fait entendre le CIQ. En effet, les personnes plus âgées sont plus nombreuses à n’avoir jamais attrapé le SARS-CoV-2.

Lors d’un recensement fait en décembre 2023 en Colombie-Britannique, plus de 80 % des citoyens de la province possédaient les anticorps nécessaires pour combattre le virus, mais cette proportion descendait à 69 % chez les personnes de 70 à 79 ans et à 66 % chez les personnes de 80 ans et plus, indique le rapport.

De plus, le taux de décès à la COVID des personnes avec une maladie chronique est de 3 à 9 fois plus élevé que les personnes du même groupe d’âge, selon une étude québécoise citée par les experts du CIQ, d’où leur inclusion dans le groupe des personnes vulnérables.

De nouveaux variants nécessitent un nouveau vaccin

Le SARS-CoV-2 ne cesse d’évoluer depuis sa première détection à la fin de 2019 et il continuera à le faire cet automne. Le variant JN.1 était le plus présent au Québec en date du 13 mars 2024, selon le CIQ.

Or, le dernier vaccin administré au Québec ciblait plutôt le variant XBB.1.5 qui n’est plus en circulation aujourd’hui.

C’est pourquoi le CIQ recommande au gouvernement d’attendre l’arrivée d’un nouveau vaccin plus efficace contre les nouvelles souches avant de débuter la vaccination cet automne.

« D’ici l’automne 2024, il est prévu que de nouvelles versions des vaccins contre la COVID-19, ciblant une ou des souches plus près de celles actuellement en circulation, soient développées et autorisées. Il reste impossible de prédire le niveau d’efficacité qu’auront ces futurs vaccins. », précisent les experts.

Il demande aussi au gouvernement d’évaluer la possibilité d’offrir ce nouveau vaccin contre la COVID-19 en même temps que celui protégeant de la grippe.

Dans le même esprit, les experts souhaitent que le gouvernement retire sa préférence pour les vaccins à ARN messager par rapport au vaccin Nuvaxovid à protéines recombinantes afin de « choisir le vaccin offrant une protection contre les variants les plus près de ceux en circulation ».