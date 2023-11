(Montréal) Évoquant une circulation « sérieuse » de la COVID-19 et une vague imminente d’influenza au Québec, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, invite les personnes à risque à se faire vacciner rapidement.

Ugo Giguère La Presse Canadienne

De manière plus précise, les personnes âgées de 60 ans et plus, et surtout celles ayant franchi la barre des 70 ans sont invitées à aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Le Dr Boileau ajoute que les personnes de plus de 70 ans qui n’ont jamais été infectées par le virus sont particulièrement susceptibles de subir des complications.

Selon le directeur national de la santé publique, on recense encore quotidiennement une centaine de cas d’hospitalisations liées à la COVID-19.

En ce qui concerne l’influenza, la santé publique lance un appel aux femmes enceintes. Alors que l’on s’attend à ce que la grippe déferle sur le Québec à l’approche de la période des fêtes, on prévient que les femmes sont plus susceptibles d’être malades durant leur grossesse.

De plus, le Dr Boileau souligne que le vaccin donné à la mère a un effet protecteur sur le bébé à la naissance.

Afin de favoriser un meilleur accès à la vaccination, on invite les gens à visiter régulièrement la plateforme Clic-Santé pour trouver une plage horaire qui leur convient. On assure que de nouvelles disponibilités sont régulièrement affichées.

