Les bilans quotidiens de la COVID-19 ont disparu, mais l’impact de la pandémie demeure toujours bien présent. Le coronavirus continue à tuer cinq Québécois par jour en moyenne, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Le ministère de la Santé a cessé depuis maintenant trois semaines à rapporter quotidiennement les données en lien avec les nouveaux cas, hospitalisations et décès attribués à la COVID-19. L’INSPQ a toutefois continué pour sa part à diffuser sur une base hebdomadaire une partie des informations toujours colligées.

Ainsi, les plus récentes données compilées permettent de constater que le Québec a déploré 34 décès depuis une semaine, soit tout près de cinq par jour. La quasi-totalité de ces décès est survenue chez des aînés de 70 ans et plus. Une personne âgée dans la trentaine est toutefois morte de la COVID-19 le 19 avril.

Depuis le début de 2023, ce sont pas moins de 800 Québécois qui ont succombé à la COVID-19.

Difficile toutefois de dire si le coronavirus gagne ou perd du terrain présentement, les données sur les nouveaux cas étaient désormais partielles et contradictoires. Ainsi, le nombre de cas dépistés par les tests PCR est en baisse de 16 % depuis une semaine, 325 nouveaux cas étant découverts en moyenne chaque jour.

Mais ces données ne concordent pas avec le signal de la COVID-19 dans les eaux usées. Les quatre villes continuant à participer au programme de dépistage dans leurs égouts, soit Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, affichent une nette hausse depuis le début du mois d’avril.