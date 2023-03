L’impact de la COVID-19 sur le réseau de la santé du Québec continue de diminuer lentement, bien que les décès s’accumulent toujours chez les personnes âgées.

Vendredi, la province a rapporté 11 nouveaux décès en lien avec la pandémie, portant le total à 18 230 depuis le début de la pandémie. Ce lourd bilan du jour semble toutefois dû à un rattrapage dans la saisie de données puisque huit des morts sont survenues en réalité il y a plus d’une semaine.

La quasi-totalité des décès récents sont survenus chez des personnes âgées qui vivaient à domicile au moment d’attraper la COVID-19.

L’Institut national de santé publique du Québec a comptabilisé depuis deux semaines deux décès en CHSLD, trois en résidence pour personnes âgées et 41 chez des personnes vivant à domicile. Ces victimes de la pandémie avaient 82 ans moyenne.

Dans les hôpitaux, le Québec dénombrait vendredi 1265 personnes hospitalisées s’étant avérées positives à la COVID-19, en baisse de 4 % sur une semaine. Du nombre, 392 patients ont été hospitalisés directement en raison de leur infection, les autres ayant été admis pour une autre raison.

Le nombre de travailleurs de la santé absents en raison de la pandémie continue également de diminuer et est même au plus bas depuis un an, soit depuis que ces données sont compilées. Vendredi, on dénombrait 1669 absences dans réseau de la santé, soit 10 % de moins qu’il y a une semaine.

La propagation semble également en baisse. Les 399 nouveaux cas par tests PCR rapportés vendredi portent la moyenne quotidienne à 386. La tendance est ainsi en baisse de 8 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 7,4 %.