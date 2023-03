Le drapeau du Québec flottera en berne au-dessus de l’hôtel du Parlement, samedi, en mémoire aux victimes de la COVID-19.

Tous les édifices gouvernementaux mettront également le drapeau québécois en berne pour souligner la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Comme l’an dernier, il n’y aura pas de cérémonie.

« Trois ans plus tard, mes pensées sont toujours avec les familles et les proches des victimes », a déclaré le premier ministre, François Legault, sur Twitter.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a aussi honoré la mémoire de plus de 51 000 personnes décédées au pays dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux.

« Il s’agit également d’une journée de reconnaissance de l’immense résilience et des sacrifices des Canadiennes et des Canadiens. Nous en profitons pour exprimer notre gratitude à tous les professionnels de la santé et travailleurs essentiels qui, avec compassion, sans relâche et avec courage, sont restés en première ligne tout au long de la pandémie », a-t-il souligné.

Alors que le virus continue de circuler au pays et dans le monde, « ses effets se font toujours sentir sur notre système de santé », a toutefois ajouté le ministre, encourageant la population à recevoir tous les vaccins recommandés et à continuer d’appliquer les mesures de protection personnelle.