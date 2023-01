Cohabitation avec le virus

Gouvernements et citoyens ont toujours des choses à apprendre

(Montréal) Au moment d’entreprendre l’année 2022, le thème sur toutes les lèvres était celui d’« apprendre à vivre avec le virus » de la COVID-19. Douze mois plus tard, on constate que la cohabitation avec un virus potentiellement mortel s’avère plutôt houleuse et que les conséquences peuvent être lourdes.