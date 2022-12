Projections de l’INSPQ et de l’Université Laval

Une augmentation des cas de COVID-19 en vue pendant le temps des Fêtes

Le Québec doit se préparer à une recrudescence des cas de COVID-19 et des hospitalisations pendant la période des Fêtes, selon les nouvelles projections de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Université Laval rendues publiques lundi. Cette hausse devrait néanmoins être plus faible que celle observée l’an dernier avec le variant Omicron.