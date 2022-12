PHOTO STÉPHANE MAHÉ, ARCHIVES REUTERS

Santé Canada a expliqué qu’après un examen scientifique indépendant complet des données probantes, le vaccin Comirnaty bivalent comme dose de rappel chez les enfants de 5 à 11 ans est « sûr et efficace », et que « les bienfaits l’emportent sur tout risque possible ».