Entraves majeures Plusieurs secteurs risquent d’être congestionnés ce week-end

Il faudra éviter les ponts Honoré-Mercier et Papineau-Leblanc, ainsi que l’autoroute 20, ce week-end dans la région de Montréal. Sur le réseau municipal, les boulevards Pie-IX et Marcel-Laurin risquent par ailleurs d’être plus congestionnés en raison d’entraves ponctuelles.