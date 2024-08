Selon la Sûreté du Québec, le non-respect de la signalisation et des limites de vitesse, la faculté de conduire affaiblie par la drogue, l’alcool ou la combinaison des deux seraient en cause dans la majorité des cas de morts sur la route.

Au total, 18 personnes sont mortes dans 17 accidents de la route survenus durant les vacances de la construction cette année.

On dénombrait 19 collisions mortelles totalisant 24 décès l’année dernière pour la même période.

C’est ce qui ressort du bilan routier du long congé des vacances de la construction rendu public par la Sûreté du Québec (SQ). Les autorités effectuaient une surveillance accrue durant cette période plus achalandée sur les routes.

« De nombreuses opérations policières se sont tenues, du 19 juillet au 4 août, sur l’ensemble du territoire, incluant les activités récréotouristiques sur les plans d’eau et hors route », précise le corps policier par communiqué.

Selon le corps policier, le non-respect de la signalisation et des limites de vitesse, la faculté de conduire affaiblie par la drogue, l’alcool ou la combinaison des deux seraient en cause dans la majorité des cas. On signale également plusieurs passagers et conducteurs ayant omis de porter des équipements de sécurité dans certains accidents survenus lors d’activités hors route.