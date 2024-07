Plusieurs autoroutes du Grand Montréal seront congestionnées ce week-end, au moment où les appels à la vigilance se multiplient à l’aube des vacances de la construction, durant lesquelles une vingtaine de personnes perdent la vie en moyenne chaque année.

Un peu partout, dans les deux prochaines semaines, il faudra « prévoir plus de temps pour vous rendre à destination », a indiqué jeudi le comité Mobilité Montréal, chargé de coordonner les entraves majeures dans la région métropolitaine.

À Montréal, d’emblée, l’autoroute 25 sera fortement entravée durant toute la fin de semaine. En direction nord, on prévoit la fermeture de l’entrée en provenance de la rue Curatteau et de la sortie 5. L’une des deux voies devra par ailleurs être partiellement bloquée entre la sortie 3 et le pont d’étagement de la rue Curatteau.

Non loin de là, la bretelle de l’autoroute Bonaventure menant au pont Samuel-De Champlain, à la hauteur de la sortie 5, sera fermée jusqu’au début septembre. Ce samedi, par ailleurs, le pont Jacques-Cartier sera fermé en soirée pour l’International des Feux Loto-Québec. Idem pour les tunnels Ville-Marie et Viger.

Les entraves municipales de longue durée, sur la rue Rose-de-Lima et l’avenue De Lorimier, demeurent également en place.

Sur l’autoroute 40, à Kirkland, on devra aussi fermer l’une des trois voies de circulation à la hauteur de la sortie 50, vers le boulevard Saint-Charles.

Entre dimanche soir et lundi matin, l’autoroute 520-Côte-de-Liesse devra quant à elle être complètement fermée vers l’est, entre la sortie 4 et l’entrée provenant de la rue Hickmore.

Non loin de Vaudreuil-Dorion, c’est l’autoroute 30-ouest qui devra être interrompue pendant les trois nuits consécutives de la fin de semaine, cette fois entre la sortie 5 menant à l’autoroute 20 et l’entrée du boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Pendant la même période, à Beauharnois et à Salaberry-de-Valleyfield, une seule voie par direction demeurera disponible sur l’autoroute 30-est entre les kilomètres 15 et 22, ce qui inclut le pont Madeleine-Parent. Ce dernier verra d’ailleurs également deux de ses trois voies être retranchées vers l’ouest durant les journées de samedi et dimanche.

Dans le Centre-du-Québec, le pont Laviolette reliant Trois-Rivières et Bécancour poursuit sa cure de rajeunissement. Deux de ses quatre voies seront fermées de dimanche à jeudi prochain. Il restera donc une seule voie par direction.