Plusieurs secteurs du réseau routier seront à éviter ce week-end dans la région métropolitaine, dont l’échangeur Saint-Pierre, le pont Honoré-Mercier ou encore les autoroutes 10 et 40. La tenue du Marathon Beneva de Montréal causera aussi comme prévu son lot d’entraves au cœur de l’île.

C’est ce qu’a rapporté le comité responsable de la gestion des travaux publics, Mobilité Montréal, jeudi.

Dans l’axe de l’échangeur Saint-Pierre d’abord, la bretelle menant de la route 138 est, en provenance du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20 est, devra être fermée de vendredi soir à lundi matin. Les automobilistes se dirigeant vers le centre-ville devront donc calculer plus de temps de parcours.

Un peu plus au sud, à Brossard, la bretelle menant de l’autoroute 10 ouest vers la route 132 est et Longueuil subira le même sort entre vendredi et la fin de la journée de samedi. Entre samedi matin et dimanche dans la nuit, le pont Honoré-Mercier, lui, sera fermé en direction de la Rive-Sud. En contresens, vers Montréal, ce sera une seule voie.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Sur l’autoroute 40, à Sainte-Anne-de-Bellevue, la circulation sera complètement interrompue en direction ouest, et ce durant les trois nuits du week-end, entre la sortie 41 menant au boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante. L’entrée située à la hauteur de la rue des Pins sera aussi fermée par défaut.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Par ailleurs, la circulation dans une seule direction se poursuit sur le pont Victoria, entre Montréal et Saint-Lambert, jusqu’au 25 septembre. De 5 h à 15 h, seul le trafic vers Montréal peut circuler, puis de 15 h à 5 h, c’est l’inverse.

Marathon et manifestation

Comme rapporté précédemment, la circulation et le stationnement dans plusieurs rues locales risquent aussi d’être affectés par le marathon Beneva de Montréal, qui se tient ce week-end. L’organisation suggère d’emblée de garer son véhicule à l’extérieur du parcours si on veut l’utiliser samedi et dimanche.

La rue Sherbrooke, par exemple, sera fermée entre la rue Viau et le boulevard Pie-IX samedi en matinée, pour la tenue des épreuves de 1, 5 et 10 kilomètres. Ce sera la même chose pour toute une portion du boulevard Rosemont et de la rue Viau autour du parc Maisonneuve.

Dimanche, pour le demi-marathon et le marathon, plusieurs grands axes comme les boulevards Saint-Laurent et Saint-Joseph ou encore les rues Notre-Dame et Saint-Hubert seront entravés dans différents secteurs. Une carte des entraves est disponible sur le site de l’évènement.

Une manifestation nationale du Front commun pour nos services publics est aussi organisée au parc Jeanne-Mance, à l’intersection des avenues du Mont-Royal et du Parc, samedi à 13 h. Selon les organisateurs de l’évènement, des milliers de personnes sont attendues et le déplacement de la foule risque donc de causer diverses entraves à la circulation.