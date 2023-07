Se rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau risque d’être plus compliqué dans les prochains jours, alors que deux entraves majeures à la circulation se chevaucheront du 14 au 19 juillet sur les autoroutes 20 et 520, dans le cadre des chantiers de réfection des échangeurs Saint-Pierre et Dorval.

« Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le ministère [des Transports] recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l’aéroport », prévient d’ailleurs clairement le gouvernement.

La première entrave s’échelonnera du 14 au 17 juillet. La bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20 Ouest – autrement dit, vers l’aéroport – sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Cette bretelle a été fermée à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

À noter : une voie de l’autoroute 20 Ouest sera aussi retranchée de vendredi 23 h 30 à samedi 7 h, entre la sortie 63 vers le pont Mercier et l’entrée suivante.

Non loin de là, Québec devra aussi procéder à des fermetures complètes de nuit sur les autoroutes 20 et 520, du 16 au 19 juillet, afin de procéder à des travaux sur l’échangeur Dorval qui est en pleine réfection. En direction est, l’autoroute 20 sera complètement inaccessible de dimanche 23 h à lundi 5 h, entre la sortie 56 et l’entrée provenant du boulevard Bouchard. Un détour sera organisé par le chemin Herron.

En direction ouest, l’axe autoroutier sera ensuite fermé de lundi 23 h à mardi 5 h, entre la sortie 56 et l’entrée provenant du boulevard Montréal-Toronto. Plusieurs détours seront disponibles par les boulevards Roméo-Vachon Nord et Albert-de-Niverville, ainsi que l’avenue Cardinal et le boulevard McMillan.

L’autoroute 520 Est ne sera pas non plus en reste. L’axe sera en effet entièrement bloqué de mardi 21 h à mercredi 5 h, entre la sortie 1 et l’entrée provenant de l’aéroport. La sortie menant à l’aéroport sera du même coup fermée. À ce moment, un détour aura lieu par l’avenue Michel-Jasmin.

Québec recommande d’ailleurs aux usagers concernés par ces fermetures de consulter sa plateforme Québec 511 avant de se déplacer. « Même si l’incidence des fermetures de nuit sur la circulation est généralement moins importante, le ministère recommande aux usagers de la route qui souhaitent se rendre à l’aéroport pendant cette période de prévoir leur déplacement en conséquence », soutiennent les autorités.