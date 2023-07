Après deux week-ends relativement moins chargés en raison de la Saint-Jean et de la fête du Canada, les entraves à la circulation seront de retour à la tonne en fin de semaine dans le Grand Montréal, tant sur l’île que sur la couronne nord ou la Rive-Sud. Tour d’horizon.

Il faudra d’abord prévoir des fermetures de nuit du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans les deux directions durant toute la fin de semaine. De vendredi 23 h à samedi 8 h, d’abord, l’autoroute 25 sera complètement fermée en direction de la Rive-Sud entre la sortie 4 vers le pont Jacques-Cartier et l’entrée provenant de l’île Charron.

Puis, l’axe autoroutier sera de nouveau fermé entre samedi 23 h à dimanche 9 h en direction de la Rive-Sud, mais cette fois entre la sortie 5 vers la rue Sherbrooke et la même entrée provenant de l’île Charron.

En direction de Montréal, l’autoroute 25 sera complètement bloquée de vendredi 23 h à samedi 8 h, puis de samedi 23 h à dimanche 9 h, le tout entre la sortie 90 de l’autoroute 20 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est.

Sur l’île, l’avenue Souligny sera complètement fermée de nuit pendant toute la fin de semaine en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Au nord, l’autoroute Métropolitaine n’est pas en reste, alors qu’en direction ouest, la sortie 75 vers le boulevard Saint-Michel sera inaccessible pendant tout près de 48 heures, entre samedi 7 h et lundi 6 h. Le boulevard Crémazie sera aussi entravé, avec deux voies sur trois retranchées en direction ouest, entre le boulevard Saint-Michel et la rue D’Iberville, samedi et dimanche toute la journée.

La bretelle névralgique de l’échangeur Saint-Pierre menant du pont Honoré-Mercier à l’autoroute 20 en direction ouest, vers l’aéroport, sera quant à elle de nouveau fermée au courant de la fin de semaine.

C’est dans ce secteur où on avait observé une congestion monstre il y a quelques semaines. La fermeture s’appliquera encore une fois entre vendredi 23 h 59 et lundi 5 h. Entre samedi matin et dimanche soir, deux voies sur trois seront aussi fermées sur la route 138-est, entre rue Clément et l’échangeur.

Zoom sur les couronnes

Sur la couronne nord, la voie de desserte de l’autoroute 13 en direction nord sera inaccessible entre la sortie du boulevard Sainte-Rose et la suivante, et ce de vendredi 23 h à lundi 6 h. Deux voies sur trois de l’autoroute en elle-même devront être fermées à différents moments tout au long de la fin de semaine.

Au sud, dans le secteur de La Prairie, deux des trois voies de l’autoroute 15 en direction sud seront retranchées entre la sortie 50 du boulevard Matte et l’entrée du boulevard Taschereau. Il faudra notamment y prévoir de la congestion samedi, entre 6 h et 21 h, puis de dimanche 6 h à lundi 5 h.

Fait à noter : tout indique par ailleurs que le pont Jacques-Cartier sera fermé dans les deux directions, jeudi prochain entre 20 h et minuit, pour l’Internationale des Feux Loto-Québec, à moins d’une seconde annulation. La Ronde avait confirmé la semaine dernière l’annulation de son premier spectacle pyromusical en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Québec recommande aux automobilistes de planifier leurs déplacements et de consulter régulièrement l’état de la circulation sur sa plateforme Québec 511, disponible en ligne.