De Longueuil à Laval, en passant par l’île de Montréal, les entraves à la circulation seront de nouveau nombreuses ce week-end dans la région métropolitaine. Il faudra notamment prévoir des temps de déplacement plus longs sur les autoroutes 20, 40, 13 et 15.

À nouveau, il faudra prévoir de la congestion vers l’aéroport Montréal-Trudeau en raison de la fermeture de la bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20, en direction ouest. Elle sera fermée sans interruption de vendredi soir, 23 h 59, à lundi matin, 5 h.

Entre samedi matin et dimanche soir, deux voies sur trois de la route 138 en direction est seront aussi fermées entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre. L’entrée de la rue Clément sera aussi bloquée. Bref : « de la congestion est à prévoir » dans les environs, souligne clairement le ministère des Transports.

Plus au nord, sur l’autoroute Métropolitaine, la sortie 75 vers le boulevard Saint-Michel sera fermée en direction ouest entre samedi et dimanche matin. Un détour sera organisé à la sortie suivante, avec un demi-tour à la rue Saint-Hubert.

À noter : cette entrave s’ajoute à la fermeture déjà annoncée d’un tronçon important de l’autoroute 40 Est pour tout l’été, entre le secteur du boulevard Morgan à Baie-D’Urfé et le secteur du boulevard Saint-Charles à Kirkland. La chaussée de béton de l’artère doit être complètement reconstruite dans ce secteur, où environ 110 000 véhicules transitent chaque jour.

Québec fermera aussi deux des trois voies de circulation sur le boulevard Crémazie en direction ouest, entre le boulevard Saint-Michel et la rue D’Iberville, et ce de 7 h à 19 h, samedi et dimanche.

À Pointe-Claire, la sortie 53 menant de l’autoroute 20 en direction ouest au boulevard des Sources entre vendredi soir, 23 h, et lundi matin, 5 h. Le Ministère affirme qu’il doit encore une fois procéder à « la réparation de poutres dans le cadre du projet de réfection de l’échangeur des Sources ».

Zoom au nord et au sud

Dans la couronne nord, à Laval, l’autoroute 13 sera complètement fermée en direction nord, entre la sortie 15 et l’entrée du boulevard Sainte-Rose, de vendredi soir, 22 h, à lundi matin, 6 h. Des travaux d’asphaltage doivent se poursuivre. L’accès à la même autoroute à partir du boulevard Notre-Dame et de l’autoroute 440 sera aussi impossible. Des détours se feront par les voies de desserte.

Longueuil n’est pas en reste. Deux voies sur trois de l’autoroute 15 en direction nord seront interrompues à divers moments au cours du week-end, entre le boulevard Montcalm à Candiac et le boulevard Matte, à Brossard. Ce sera entre autres le cas samedi, de 8 h à 21 h, et de dimanche à lundi, entre 8 h et 5 h. De nuit, la fermeture complète de l’autoroute 15 en direction nord, entre la sortie 45 et l’entrée du boulevard Matte, est aussi à prévoir durant toute la fin de semaine.

Rappelons qu’à Laval, des travaux ont débuté dès le 6 juin sur l’autoroute 15 entre les autoroutes 640 et 50, afin d’aménager une nouvelle voie réservée au transport collectif et au covoiturage. Ce chantier s’échelonnera sur une période de trois ans.

À Boucherville, la voie de desserte de l’autoroute 30 en direction ouest, entre la sortie de l’autoroute 20 et l’entrée suivante, sera aussi complètement fermée entre samedi soir, 20 h 30, et dimanche après-midi, 14 h. À noter : le détour se fera par la bretelle pour l’autoroute 20 en direction ouest, avec un demi-tour à la sortie 95 vers le boulevard de Montarville.

Sur le réseau municipal montréalais, le boulevard Robert-Bourassa sera fermé en direction sud de samedi matin à dimanche soir, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Belmont. Au même moment, la rue Saint-Antoine en direction ouest sera aussi bloquée entre Robert-Bourassa et la rue Mansfield. Une voie sur trois de la rue Sherbrooke Ouest sera aussi fermée entre les rues Parthenais et de Bordeaux, samedi et dimanche.

Des travaux entourant le Réseau express métropolitain (REM) forceront également la fermeture de la sortie 8 de l’autoroute 10 ouest à Brossard durant le week-end, jusqu’à lundi matin, 5 h.