Les entraves à la circulation seront de nouveau très nombreuses ce week-end dans le Grand Montréal. Dans la métropole, la tenue du Tour de l’île entraînera aussi la fermeture de rues locales aux automobilistes, tout comme la Course des pompiers à Laval.

Dès vendredi, il faudra prévoir la fermeture complète de la bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant au pont Honoré-Mercier et l’autoroute 20-Ouest, autrement dit vers l’aéroport. La même bretelle, mais en direction de l’autoroute 20-est, sera aussi fermée de nuit entre vendredi soir et samedi matin.

La route 138-est vers l’échangeur Saint-Pierre sera aussi fortement entravée, alors que son entrée provenant de la rue Clément sera fermée de vendredi à lundi.

Sur l’autoroute Métropolitaine en direction est, la sortie 74 (rue D’Iberville) sera fermée de vendredi 23 h 59 à samedi 21 h, puis de dimanche 6 h à lundi 6 h. En raison de travaux de la Ville qui se tiennent simultanément le boulevard Crémazie à l’intersection de la rue D’Iberville, la congestion y sera probablement très dense.

La sortie 6 de l’autoroute Ville-Marie, vers le boulevard Saint-Laurent et la rue Berri, sera aussi fermée de vendredi soir à lundi matin en direction est, en raison de « travaux de raccordement d’égouts » menés par la Ville, dans le cadre du projet d’aménagement de la Place des Montréalaises.

Deux bretelles de l’autoroute 25-Sud, entre la rue Sherbrooke et l’échangeur Souligny, devront aussi être fermées ce week-end pour des travaux de scellement de joints sur des dalles de béton. Il sera donc impossible d’emprunter l’entrée venant de la rue Sherbrooke et la sortie 4, vers le pont Jacques-Cartier et le centre-ville.

Laval et Longueuil aussi concernés

Plus au nord, à Laval, des travaux débuteront dès le 6 juin sur l’autoroute 15 entre les autoroutes 640 et 50 dès le 6 juin, afin d’aménager une nouvelle voie réservée au transport collectif et au covoiturage. Au total, le chantier s’échelonnera sur une période de trois ans.

Entre le 6 et le 12 juin, deux voies sur quatre de l’autoroute 15 seront fermées de nuit dans les deux directions. Puis, du 12 juin jusqu’à l’automne 2023, il faudra prévoir des fermetures des accotements gauches de l’axe autoroutier, toujours dans les deux directions, entre les sorties 28 et 35.

Pour y réasphalter la chaussée, l’autoroute 13 sera également fermée en direction nord, entre les axes 440 et le boulevard Sainte-Rose, de vendredi soir à lundi matin. L’accès depuis le boulevard Notre-Dame et la 440 sera bloqué.

Sur la Rive-Sud, à La Prairie, deux voies sur trois de l’autoroute 15 seront fermées à plusieurs moments, ce week-end, pour des travaux d’entretien de la chaussée. Le tronçon le plus affecté par les fermetures sera celui entre le boulevard Matte, à Brossard, et le boulevard Montcalm, à Candiac.

À Pointe-Claire, la sortie 53 de l’autoroute 20 en direction ouest, menant au boulevard des Sources, sera fermée de vendredi soir à lundi matin. On y procédera durant le week-end à la réparation de poutres de l’échangeur des Sources. Un détour sera mis sur place en passant par le boulevard Saint-Jean.

Tour de l’île et course des pompiers

Plusieurs entraves sont aussi à prévoir sur le réseau municipal ce week-end en raison du Tour de l’île de Montréal, prévu dimanche, et de son équivalent nocturne dans la nuit de vendredi à samedi.

Vélo Québec, responsable des deux évènements, a indiqué cette semaine que pour le « Tour la nuit » de vendredi soir, la circulation est-ouest sera possible sur l’autoroute 40, la rue Notre-Dame et la rue Sherbrooke. Pour la circulation nord-sud, il faudra emprunter l’autoroute 25 ou le boulevard Saint-Michel.

Quant au Tour de l’île dimanche, la circulation est-ouest sera possible sur l’autoroute 40, la rue Notre-Dame et la rue Sherbrooke, mais pour circuler du nord vers le sud, il faudra se tourner vers l’autoroute 25, les axes Papineau ou Saint-Denis, voire l’autoroute 15.

Sur la Rive-Nord, la Course des pompiers de Laval, qui aura lieu le dimanche de 7 h à 13 h, fera aussi en sorte que « des rues seront fermées à la circulation et indisponibles pour le stationnement le dimanche 4 juin entre 6 h et 13 h, dans certains quartiers », a prévenu la Ville. Avis aux intéressés : une carte de ces entraves a d’ailleurs été publiée sur le site de la municipalité.