Une fissure découverte mardi lors d’une inspection tenue sur le pont Touzel, à Sheldrake sur la Côte-Nord, force la fermeture de cette infrastructure névralgique reliant la Minganie au reste de la province. La région se retrouve donc isolée jusqu’à nouvel ordre.

C’est ce qu’a confirmé mardi le ministère des Transports et le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a été mise au fait de la situation.

Après une inspection protocolaire tenue en début de journée, le pont a d’abord été rapidement fermé aux poids lourds, puis à tous les usagers peu après. Une fissure venait d’être découverte sur la structure du pont, rendant celui-ci potentiellement risqué aux yeux des autorités.

D’autres analyses devront être faites avant toute chose. Selon nos informations, aucun échéancier n’a pour l’instant été établi quant à une réouverture potentielle de l’infrastructure.

Chose certaine : aucune circulation automobile, piétonne ou cycliste ne sera possible jusqu’à nouvel ordre, le pont devant subir une fermeture complète durant toute la durée des travaux. À court terme, les autorités invitent les usagers à éviter le secteur et à revoir leurs déplacements.

Une rencontre des partenaires de la sécurité publique régionale était prévue en après-midi pour faire le point, des enjeux d’approvisionnement étant en jeu pour plusieurs municipalités.

Dans l’éventualité où la fermeture devait se prolonger dans le temps, Québec évaluera notamment la possibilité de se doter d’un pont maritime ou aérien afin de désenclaver la Minganie. C’est le ministère de la Sécurité publique qui tranchera en la matière.

Québec veut aller rondement

En mêlée de presse à Québec, mardi, la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a toutefois dit vouloir régler la situation rapidement. « On veut s’assurer que ça se règle dans les meilleurs délais. On le sait, il y a une route et c’est la 138. On est là, on va garder le contact et s’assurer que tout puisse rentrer dans l’ordre […] pour que les gens ne soient pas isolés », a-t-elle brièvement mentionné aux journalistes.

Avant de se prononcer davantage sur la suite, Mme Jourdain a d’abord indiqué vouloir « prendre connaissance tout le dossier », en s’entretenant notamment avec les élus et préfets locaux qui sont sur place.

Dès novembre 2021, le ministère des Transports avait prévenu dans sa dernière inspection générale qu’il fallait « effectuer un relevé visuel du haut de chaque raidisseur afin de voir s’il y a présence de fissures » sur le pont Touzel. On avait alors conclu que des travaux n’étaient toutefois pas nécessaires dans l’immédiat. Le pont approche toutefois à la fin de sa vie utile, vu sa forte exposition à l’érosion des berges, entre autres.

Malgré son immense territoire, la Minganie abrite moins de 6500 habitants, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). La majorité d’entre eux vivent à Havre-Saint-Pierre. Construit en 1973, le pont Touzel, lui, est situé sur la route 138 et surplombe la rivière Sheldrake. Sa longueur totale est 107 mètres et sa largeur, d’un peu plus de 11 mètres.

Avec Tommy Chouinard, La Presse