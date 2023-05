Construit en 1973, le pont Touzel est situé sur la route 138 et surplombe la rivière Sheldrake. Sa longueur totale est de 107 mètres et sa largeur, d’un peu plus de 11 mètres.

Un système de ravitaillement aérien sera mis en place dès mercredi sur la Côte-Nord, après la fermeture pour une durée indéterminée du pont Touzel, à Sheldrake, reliant la Minganie au reste de la province. Une fissure découverte mardi lors d’une inspection a forcé le gouvernement à isoler la région du reste du Québec.

C’est la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a confirmé la mise en place de cette mesure dès mercredi. La livraison par avion servira d’abord au ravitaillement en urgences médicales et denrées alimentaires. Des discussions sont aussi en cours avec la Société des traversiers du Québec (STQ) pour effectuer des liaisons par bateau.

« Les analyses par nos équipes devraient requérir 48 à 72 h. La sécurité des citoyens est notre priorité », a assuré mardi Mme Guilbault sur son compte Twitter.

Après une inspection protocolaire tenue en début de journée, le pont Touzel a complètement été fermé mardi pour une durée encore indéterminée. Une fissure a été découverte sur la structure métallique du pont, rendant celui-ci potentiellement risqué aux yeux des autorités. D’autres analyses devront être faites avant de déterminer une potentielle date de réouverture.

Aucune circulation automobile, piétonne ou cycliste ne sera donc possible jusqu’à nouvel ordre. À court terme, les autorités invitent les usagers à éviter le secteur et à revoir leurs déplacements, voire à les annuler, si possible. Pour des raisons de sécurité, Québec appelle les citoyens à ne pas franchir les limites de la route.

Une rencontre des partenaires de la sécurité publique régionale a été tenue en après-midi pour faire le point. D’autres réunions du genre devraient se tenir dans les prochains jours, sur une base quotidienne. Le ministère des Transports affirme que ses analyses permettront de déterminer « les interventions à préconiser sur la structure afin de rétablir un accès minimal aux communautés ».

Des populations préoccupées

Jointe au téléphone mardi, Ginette Paquet, mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan, une municipalité située à environ 60 kilomètres de Sheldrake, affirme que le défi sera grand pour ses concitoyens. « Aussitôt que ça fait quelques jours que le camion n’est pas passé, on est en rupture de stock. On est approvisionné avec des délais très courts. Le camion qui livre les fruits et légumes, par exemple, il passe ici deux fois par semaine. Il suffit qu’il arrive une journée en retard et ça paraît », soutient-elle.

Aujourd’hui, les gens se sont dépêchés d’aller au dépanneur, à l’épicerie, à la pharmacie. Ginette Paquet, mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan

Plusieurs résidants voulaient notamment s’assurer d’avoir assez de denrées alimentaires en stock, comme du pain et du lait, précise l’élue municipale. « On va avoir des rencontres quotidiennes avec la sécurité publique pour suivre ça de près », signale également Mme Paquet.

En mêlée de presse à Québec, mardi, la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, avait plus tôt dit vouloir régler la situation rapidement. « On veut s’assurer que ça se règle dans les meilleurs délais. On le sait, il y a une route et c’est la 138. On est là, on va garder le contact et s’assurer que tout puisse rentrer dans l’ordre […] pour que les gens ne soient pas isolés », a-t-elle brièvement déclaré aux journalistes.

Avant de se prononcer davantage sur la suite, Mme Jourdain a d’abord indiqué vouloir « prendre connaissance de tout le dossier », en s’entretenant notamment avec les élus et préfets locaux qui sont sur place. « C’est vraiment pour arriver avec les meilleures solutions possibles », a-t-elle renchéri.

Dès novembre 2021, le ministère des Transports avait prévenu dans sa dernière inspection générale qu’il fallait « effectuer un relevé visuel du haut de chaque raidisseur afin de voir s’il y a présence de fissures » sur le pont Touzel. On avait alors conclu que des travaux n’étaient toutefois pas nécessaires dans l’immédiat. Le pont approche de la fin de sa vie utile, vu sa forte exposition à l’érosion des berges, un phénomène qui ne serait toutefois pas en cause dans la fermeture actuelle du pont.

Malgré son immense territoire, la Minganie abrite moins de 6500 habitants, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). La majorité d’entre eux vit à Havre-Saint-Pierre. Construit en 1973, le pont Touzel est situé sur la route 138 et surplombe la rivière Sheldrake. Sa longueur totale est de 107 mètres et sa largeur, d’un peu plus de 11 mètres.

Avec la collaboration de Tommy Chouinard, La Presse