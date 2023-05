La fin de semaine s’annonce à nouveau difficile sur les routes de Montréal, où plusieurs entraves viendront perturber la circulation. La bretelle menant à l’autoroute 20 Ouest en provenance de la route 138, dont la fermeture avait provoqué un bouchon monstre le week-end dernier, sera à nouveau bloquée.

C’est ce qu’a confirmé jeudi après-midi Mobilité Montréal dans un communiqué. Dès vendredi minuit jusqu’à lundi 5 h, la bretelle de la route 138 vers l’autoroute 20 Ouest sera fermée. Cette fois-ci toutefois, le tronçon de l’autoroute 20 qui passe sous la bretelle ne sera pas fermé.

Il l’avait été le week-end dernier en raison de risques de chute de béton, mais les travaux se tiendront ce week-end dans une autre zone de la bretelle, ce qui permet de conserver la circulation possible sur l’autoroute 20. Reste que les trajets vers l’aéroport et l’ouest de l’île pourraient encore être compliqués par cette fermeture. Le boulevard Montréal-Toronto sera également fermé en direction ouest, entre les rues Saint-Jacques et des Érables, de samedi 2 h à dimanche 9 h.

Samedi et dimanche dernier, des centaines de passagers avaient attendu pendant des heures dans un bouchon monstre causé entre autres par la fermeture de la bretelle d’accès allant de la route 138 à l’A20. Un groupe de 29 cégépiens et quatre adultes avait notamment manqué samedi son vol vers Athènes en raison de l’importante congestion à proximité de l’aéroport.

À cela s’ajoutent plusieurs nouvelles entraves. Dès samedi, l’autoroute 40 Est sera fermée pour tout l’été entre le secteur du boulevard Morgan à Baie-D’Urfé et le secteur du boulevard Saint-Charles à Kirkland. Trois voies seront ouvertes dans le sens de la pointe et deux voies à contresens. La chaussée de béton de l’artère doit être reconstruite dans ce secteur de l’autoroute, où 110 000 véhicules transitent chaque jour.

Entraves à la tonne

Dans le centre-ville, l’autoroute Ville-Marie sera quant à elle fermée dans les deux directions dès vendredi 23 h jusqu’à lundi 5 h – vers l’est entre la sortie 4 et l’entrée provenant de la rue Atataken, puis vers l’ouest entre la rue Panet et l’entrée provenant de la rue Lucien-l’Allier. Objectif : installer la charpente métallique sur la partie centrale du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent.

La bretelle de l’échangeur Turcot entre l’autoroute 20 ainsi que l’autoroute 15 et la route 136 sera également fermée durant la même période, en direction est.

Mais la liste ne s’arrête pas là. Ce week-end, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera aussi fermé dans les deux directions dans la nuit de vendredi à samedi, entre 21 h et 8 h, afin d’effectuer des « opérations d’entretien ». De vendredi à lundi, entre 20 h 30 et 5 h, l’avenue Souligny sera quant à elle fermée pour réaliser des travaux de bétonnage, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Plus à l’ouest de l’île, seule une voie par direction sera ouverte sur le pont Honoré-Mercier, entre samedi 2 h et lundi 5 h, afin de réparer des dalles des voies de circulation. La bretelle d’entrée menant de la rue Airlie à la route 138 sera également fermée, tout comme la voie réservée en provenance de la rue Airlie d’ailleurs.

La sortie 8 de l’A10 Ouest, qui mène notamment au boulevard Taschereau, sera de son côté fermée pour une longue durée dès ce vendredi 22 h, et ce jusqu’au 5 juin à 5 h. De vendredi à lundi, les automobilistes ne pourront non plus emprunter la sortie 53 entre l’autoroute 20 Ouest et le boulevard des Sources, sur l’échangeur du même nom. Des travaux doivent être tenus pour réparer plusieurs poutres. Un détour sera organisé via le boulevard Saint-Jean pour toute la durée de la fermeture, entre vendredi 23 h et lundi 5 h.

Montréal n’est pas la seule touchée. À Trois-Rivières, deux voies sur quatre du pont Laviolette seront fermées de vendredi 20 h à dimanche 11 h. Des travaux intensifs de remplacement de la dalle centrale se poursuivront tout le printemps.