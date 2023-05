Le long week-end continue d’être synonyme de congestion importante sur plusieurs grands axes autoroutiers dans le Grand Montréal, alors que des « entraves majeures » sont à prévoir dans plusieurs secteurs jusqu’à mardi en raison de travaux.

Une fermeture complète de l’autoroute 20 en direction ouest, entre la sortie 63 et l’entrée de la 1re Avenue, est en place depuis samedi matin et se poursuivra jusqu’à mardi 5 h. Un détour est organisé par la sortie 63, via l’embranchement pour la 1re Avenue, par la rue Richmond et le boulevard Montréal-Toronto.

Mais ce n’est pas tout : la bretelle menant de la route 138 à l’autoroute 20 sera aussi complètement fermée jusqu’à mardi matin. « C’est vraiment de la réparation de béton sur la structure qui doit être faite au niveau de la bretelle, mais comme l’autoroute passe sous cette bretelle et qu’il y a risque de chute de matériaux, on n’a pas eu le choix de tout fermer pour raisons de sécurité », explique un porte-parole du ministère des Transports, Martin Girard.

Il faut dire que le gouvernement avait prévenu dès le début du week-end que du ralentissement était à prévoir jusqu’à mardi « dans les bretelles de l’échangeur Turcot » en direction ouest sur l’autoroute 20.

Samedi, il fallait en effet plusieurs heures pour se rendre à l’aéroport depuis certains secteurs de Montréal. Une famille épuisée a notamment témoigné à TVA Nouvelles que son trajet depuis L’Île-des-Sœurs, habituellement d’une vingtaine de minutes, a duré plus de 3 heures et 30 minutes. La facture : 216 $, contre 50 $ en temps normal.

« Plus on approche le milieu de l’après-midi et l’heure du souper, plus il y a de déplacements et de forte congestion en général », affirme M. Girard. « Pour les gens qui n’ont pas à circuler, il faut se trouver une autre option. Et sinon, on conseille vraiment de partir le plus tôt possible pour être sûr d’arriver dans les délais souhaités », indique-t-il.

L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke vers l’autoroute 25 est aussi fermée en direction sud depuis vendredi soir, et ce jusqu’à lundi 5 h. Les automobilistes doivent détourner par les rues De Boucherville, Hochelaga, Dickson ou encore Souligny Est, ce qui crée beaucoup de circulation de transit dans le secteur.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE Plusieurs entraves sont à prévoir durant le long week-end.

De surcroît, la sortie 4 de l’autoroute 25, allant vers le pont Jacques-Cartier et le centre-ville de Montréal, est aussi fermée jusqu’à lundi matin. Plus au nord, à Laval, l’autoroute 13 est quant à elle complètement fermée jusqu’à lundi 6 h en direction nord, entre la sortie 15 et l’entrée du boulevard Sainte-Rose. La voie de desserte de l’autoroute fait office de détours.

Un présage de la suite

Avec l’arrivée de l’été, les entraves risquent fortement de se multiplier sur le réseau autoroutier dans les prochaines semaines. On sait déjà, par exemple, que du 23 au 29 mai, la bretelle menant de la rue Hickmore à la voie de desserte de l’autoroute 520 sera complètement fermée en direction est.

Ces interventions sont nécessaires dans le cadre du chantier de reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute 520 au-dessus de la rue Hickmore. « La saison est lancée. Les gens peuvent et doivent s’attendre à d’autres fermetures toutes les fins de semaine », prévient M. Girard en ce sens.

Dès le 23 mai et « pour une période d’environ 13 semaines » jusqu’à la rentrée en septembre, il y aura aussi le lancement des travaux de réparation de la dalle de béton et d’asphaltage de la chaussée de l’autoroute 440, entre la route 117 et l’avenue Francis-Hughes, à Laval. Le chantier « vise à améliorer le confort de roulement sur cet axe routier », affirme Québec.

Le gouvernement a rappelé dimanche que sur le pont Victoria, reliant Montréal à Saint-Lambert, une seule voie demeure disponible de mardi à jeudi. En direction de Montréal, on ne peut emprunter l’infrastructure qu’entre 9 h et 13 h, tandis qu’en direction de Saint-Lambert, c’est entre 13 h et 15 h. Le Ministère informe la population « qu’il n’y aura pas de configuration d’heure de pointe du matin et du soir à l’occasion de la Journée nationale des patriotes, le lundi 22 mai ».