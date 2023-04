Travaux d’entretien

Fermetures de soir et de nuit au tunnel La Fontaine ce week-end

Des fermetures complètes de la circulation sont prévues en soirée et durant la nuit ce week-end, entre samedi et lundi, aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et sur l’autoroute 25. Québec doit y « effectuer des réparations permanentes en béton » sur la voie de droite, à la hauteur de la sortie pour l’île Charron.