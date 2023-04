L’autoroute Métropolitaine et ses voies de desserte seront complètement fermées à la circulation samedi et dimanche prochain, en raison de travaux de démantèlement d’une partie du pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), qui en a fait l’annonce par communiqué, prévoit d’ailleurs une « forte congestion » en lien avec ces travaux, et invite la population à éviter le secteur.

Le mois dernier, le gouvernement avait prévenu que plusieurs entraves seraient à prévoir, la reconstruction de ce pont d’étagement ayant repris depuis le 20 mars, au-dessus de l’autoroute 40, après une pause hivernale. Ce vaste chantier entamé en 2021 doit se terminer d’ici la fin 2023.

Ainsi, l’autoroute Métropolitaine sera « fermée dans les deux directions » les 22 et 23 avril. « Les voies de desserte seront également fermées dans chaque direction. Ces entraves entraîneront une forte congestion. Les usagers sont invités à éviter le secteur », affirme le ministère.

Plus précisément, du 22 avril à 22 h au 23 avril à 11 h, l’axe autoroutier sera complètement fermé en direction est entre la sortie 78 et les entrées en provenance de l’autoroute 25. En direction ouest, tout le tronçon entre la sortie 80-Nord et l’entrée venant du boulevard Langelier sera aussi complètement fermé.

Par défaut, les bretelles de l’A25 Nord vers l’A40 Ouest, de l’A25 Sud vers l’A40 Ouest, de l’A40 Est vers l’A25 Nord et de l’A40 Est vers l’A25 Sud seront également fermées dans les mêmes délais.

Les voies de desserte de l’autoroute seront aussi fermées entre 21 h, le 22 avril, et 14 h, le 23 avril. En direction est, on ne pourra plus rouler entre l’avenue des Halles et l’entrée du centre commercial, tandis qu’en direction ouest, la circulation sera interrompue entre la rue Jarry Est et l’avenue de Neuville. La bretelle entre la rue du Champ-d’Eau et la voie de desserte en direction est sera également bloquée.

Sur le boulevard des Galeries-d’Anjou, enfin, les voitures ne pourront circuler entre 22 h, le 22 avril, et 11 h, le lendemain. L’axe sera entièrement fermé à la circulation au-dessus de l’autoroute 40.

Québec affirme que des détours seront effectués « sur le réseau routier municipal et seront balisés par une signalisation temporaire ». « D’autres fermetures seront requises pour la poursuite du projet. Les entraves seront précisées par voie de communiqués de presse dès qu’elles seront connues », indique le ministère.

D’autres fermetures sont à prévoir dans les prochaines semaines, mais on ignore encore la nature de celles-ci. Elles seront précisées au fur et à mesure, par communiqués de presse.

Les autorités rappellent également que les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles imprévues. Il est conseillé de consulter la plateforme de Québec 511 afin de mieux planifier ses déplacements.