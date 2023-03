En juillet 2020, le Ministère a annoncé la signature d’un contrat de 1,142 milliard de dollars avec RLF pour la conception, la construction et le financement de la réfection du tunnel, un projet dont le coût total était alors estimé à 1,426 milliard.

Le dépassement de coûts plus important qu’anticipé

Le coût de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se chiffre dorénavant à environ 2,5 milliards, en hausse de 970 millions, un montant plus important qu’anticipé.

Le ministère des Transports en a fait l’annonce par communiqué lundi soir. Ce nouveau montant comprend notamment une hausse au contrat de l’entrepreneur responsable des travaux, Renouveau La Fontaine (RLF).

Or, la structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu. La voûte, par exemple, présentait alors 60 % plus de dommages qu’anticipé, selon ce qu’avec indiqué le ministre responsable des Transports à l’époque, François Bonnardel.

Québec s’était engagé à absorber tous les dépassements de coûts, qui étaient alors évalués à 900 millions.

« Le coût révisé annoncé aujourd’hui comprend les sommes requises pour les interventions supplémentaires, les frais liés à la prolongation du chantier et les mesures d’atténuation bonifiées », précise le ministère lundi.

Les travaux doivent se terminer en 2026.