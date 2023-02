Des fermetures complètes de la circulation sont prévues en soirée et durant la nuit ce week-end, entre samedi et lundi, aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et sur l’autoroute 25. Québec doit y « effectuer des réparations permanentes en béton » sur la voie de droite, à la hauteur de la sortie pour l’île Charron.

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) dans un bref communiqué de presse, jeudi. Les fermetures concerneront surtout l’autoroute 25 en direction nord vers Montréal, incluant le tunnel La Fontaine, entre la sortie 90 (La Prairie/USA/Varennes) de l’autoroute 20 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est.

Sur ce tronçon, la circulation sera bloquée pendant deux nuits complètes consécutives, soit de 21 h à 9 h samedi et dimanche, puis de 20 h à 5 h dimanche et lundi.

Au MTMD, on précise par ailleurs aux usagers que « les entrées menant à ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute ». « L’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps », maintient toutefois Québec, en rappelant qu’un chemin balisé sera disponible « à partir du boulevard Marie-Victorin » pour y parvenir.

Les autorités rappellent aussi que les travaux « pourraient être reportés » si des conditions météorologiques « défavorables » ou des « contraintes opérationnelles » survenaient d’ici samedi. Le gouvernement invite les automobilistes et autres usagers de la route à consulter le quebec511.info avant de se déplacer, ou encore à composer le 511 pour connaître toutes les fermetures en vigueur.

La semaine dernière, une opération de colmatage d’un « important nid-de-poule » en pleine heure de pointe matinale avait provoqué jeudi une importante congestion à l’approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

L’opération avait forcé la fermeture des accès à l’entrée de l’île Charron, prolongeant ainsi considérablement les temps de parcours dans le secteur, ce qui illustre la vulnérabilité du réseau depuis la fermeture de la moitié des voies pour la réfection de l’infrastructure.

La réfection majeure du tunnel avait commencé en juillet 2020, mais la structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu. La voûte, par exemple, aurait 60 % plus de dommages qu’anticipé. Québec absorbera tous les dépassements de coûts, évalués à 900 millions de dollars. D’après les premiers échéanciers, les travaux doivent se terminer en 2026.