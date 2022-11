Les automobilistes qui souhaitent se rendre vers Montréal par le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine jeudi soir devront se trouver une autre option. En plein mégachantier, l’infrastructure sera complètement fermée à la circulation en direction de la métropole, dans la nuit de jeudi à vendredi, en raison de travaux d’entretien.

Dans un bref communiqué, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a précisé mardi que « cette fermeture est requise afin d’effectuer des travaux de marquage et d’entretien des caméras de circulation ».

Ainsi, la fermeture complète des deux voies restantes vers Montréal sera effective du 24 novembre, 21 h, jusqu’au 25 novembre, 5 h. Concrètement, la circulation sera interdite entre la sortie 90 de l’autoroute 20 et la rue Sherbrooke Est.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Québec assure qu’une telle fermeture n’est pas imprévue ; d’ailleurs, la semaine dernière, une fermeture complète de l’autoroute 25 avait aussi eu lieu en direction sud, entre la sortie 4 et l’île Charon entre 21 h et 5 h, afin d’implanter une nouvelle gestion des voies pour les camions.

« Lors de la mise en place de la nouvelle configuration du tunnel, nous avons affirmé qu’aucune fermeture de fin de semaine n’est planifiée dans le tube ouvert et que des fermetures de nuit seront requises occasionnellement pour procéder aux opérations d’entretien courant », s’est en effet justifié le ministère.

Entre-temps, le mégachantier entraînant la fermeture d’une voie vers Montréal et de deux voies vers la Rive-Sud se poursuit dans le tunnel La Fontaine. Des travaux majeurs évalués à 900 millions de dollars doivent s’échelonner jusqu’en 2025, afin de retaper la structure et la voûte de l’infrastructure, qui seraient 60 % plus endommagées qu’anticipé au départ par le gouvernement.

Avis aux automobilistes : la seule voie restante vers la Rive-Sud demeurera quant à elle en service dans la nuit de jeudi à vendredi.