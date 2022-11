Les lignes exo-520 et exo-521, qui ne transportaient qu’à peine 50 personnes chaque jour dans les deux directions avec des départs aux heures, seront « fusionnées » dès le 28 novembre.

Devant des mesures d’atténuation jusqu’ici peu achalandées aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le gouvernement Legault s’ajuste à nouveau. Deux lignes d’exo dont la fréquentation était jusqu’ici famélique seront fusionnées afin d’offrir plus de rapidité. Et une première « navette santé » desservant l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont verra le jour.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les mesures que nous avons mises en place ont permis à plusieurs d’adopter le transport collectif, mais nous voulons en faire plus et inciter davantage de citoyens à délaisser leur voiture. Nous continuerons de travailler pour offrir un service de transport collectif agile et simplifié. Nous n’hésiterons pas à faire d’autres ajustements au besoin », a expliqué mercredi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Ainsi, les lignes exo-520 et exo-521, qui ne transportaient qu’à peine 50 personnes chaque jour dans les deux directions avec des départs aux heures, seront « fusionnées » dès le 28 novembre.

Bonifiée, la ligne exo-520 offrira ainsi « un meilleur temps de parcours jusqu’au terminus Radisson », en passant par les stationnements incitatifs de Belœil et Sainte-Julie aux 30 minutes en heure de pointe. Des arrêts supplémentaires ont aussi « été ajoutés sur le parcours des navettes en fonction des besoins observés sur le terrain, notamment devant le 7500, rue Tellier, à Montréal ».

Dès le 21 novembre, une première « navette santé » gratuite – une idée qui avait déjà été évoquée par la ministre Guilbault ces derniers jours pour mieux desservir les pôles d’emploi hospitaliers – sera déployée. La ligne 462 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) partira des stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, pour ensuite se rendre au terminus Radisson et culminer vers l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui emploie plus de 5000 personnes.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a précisé que « le déploiement d’une deuxième navette santé pour rejoindre un plus grand nombre d’établissements est en cours de discussion ». Selon nos informations, cinq autres établissements de santé font l’objet d’une analyse.

En entrevue à La Presse, la semaine dernière, le directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Benoît Gendron, avait mentionné que les prochaines navettes pourraient être conçues « avec des gabarits de véhicules moindres ». « On a eu des discussions avec la STM pour voir s’il n’y avait pas des minibus de disponibles. L’autre étape, ça va être des navettes pour les secteurs industriels », avait-il dit.

Taxi collectif élargi

Sur la Rive-Sud, la zone couverte par le service « à la demande » de taxi collectif du RTL sera quant à elle élargie dès le 28 novembre. En plus des quartiers Harmonie et du Boisé, le service sera désormais offert au sein même des stationnements incitatifs de Sainte-Julie, de Touraine et de Mortagne.

D’ailleurs, les usagers qui utilisaient la ligne exo-521 pour se rendre à l’un des deux stationnements incitatifs de Boucherville « pourront recourir au service RTL à la demande entre Sainte-Julie et Boucherville », ont précisé les autorités.

Dimanche, la ministre Geneviève Guilbault avait déjà annoncé que la distribution des titres gratuits distribués au métro Radisson aux usagers qui montent ou descendent des navettes spéciales sera prolongée « jusqu’au 18 décembre, plutôt qu’au 27 novembre ». Elle disait alors vouloir « susciter plus d’adhésion » dans le transport collectif.

Avis aux intéressés : il y a quelques jours, la navette fluviale faisant la liaison entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l’est de Montréal, a également été prolongée jusqu’au 11 décembre.

En coulisses, au gouvernement, des sources ont évoqué dans les derniers jours que les ajustements aux mesures d’atténuation devraient continuer de se multiplier les citoyens, en espérant notamment que plus les options sont disponibles longtemps, « plus il y a de chances que les gens y adhèrent ».