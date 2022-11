À compter de ce vendredi, il sera désormais interdit pour les camions d’utiliser la voie de droite de l’autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 6 et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Dans l’espoir d’atténuer la congestion à l’approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, Québec a annoncé lundi soir une nouvelle gestion des voies sur l’autoroute 25 en direction sud.

Vincent Larin La Presse

À compter de ce vendredi, il sera désormais interdit pour les camions d’utiliser la voie de droite de l’autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 6 (vers la rue Beaubien et le boulevard Yves-Prévost) et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) espère ainsi améliorer la sécurité et la circulation à la hauteur des entrées et des sorties de l’autoroute 25 jusqu’au tunnel « puisque les automobilistes pourront s’insérer dans une voie autoroutière sans camions ».

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LE MTMD La nouvelle configuration des voies de l’autoroute 25 en direction sud, à l’entrée du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

C’est justement sur l’autoroute 25 en direction sud que la congestion était la plus lourde jusqu’à présent depuis le début du mégachantier. Certains jours, les véhicules ont pu mettre plus de 50 minutes pour franchir les 5 km entre l’échangeur Anjou et l’entrée du tunnel.

À noter, la mise en place de cette nouvelle gestion des voies nécessitera une fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine au cours de la nuit du 17 au 18 novembre 2022.