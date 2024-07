Alors qu’elle avait entamé les démarches de don de rein, Marie-Eve en a parlé avec une femme qu’elle croisait souvent au parc à chiens.

« On marchait. J’aimais son chien. Je le trouvais beau. On s’est mises à jaser. Et je lui ai dit : hey ! Sais-tu ce que je vais faire ? »

La promeneuse du beau chien – appelons-la Marion, car elle souhaite conserver l’anonymat – n’avait jamais entendu parler du don de rein non dirigé. Elle lui a dit, émue aux larmes : « Wow ! Je suis touchée. »

Ce jour-là, en rentrant à la maison, Marion a lancé à son chum : « Tu savais qu’on peut donner un rein juste comme ça ? »

« Je trouvais le geste de Marie-Eve tellement beau. Le jour même, j’ai appelé le CUSM [Centre universitaire de santé McGill]. » C’était le moment ou jamais, s’est dit la mère de 44 ans, qui est graphiste. « Je suis en bonne santé, mes parents et ma famille vont bien, mon travail est flexible. Je me disais que si j’attendais plus tard, c’était fort probable que surgisse une bonne raison de ne pas le faire. »

Deux mois après, lorsque Marion lui a annoncé qu’elle avait elle aussi entamé les démarches pour être donneuse de rein, Marie-Eve n’en croyait pas ses oreilles. Elle était arrivée au parc à chiens la mine basse ce jour-là, car elle venait d’apprendre à regret que son opération avait été reportée. Elle a immédiatement retrouvé le sourire en apprenant qu’un nouveau maillon s’ajoutait à la chaîne de don de rein créée dans la foulée du témoignage d’Élise.

Comme Élise et Marie-Eve, Marion réfléchit beaucoup à la notion d’altruisme efficace – qui vise à trouver les moyens d’agir ayant le plus d’effet positif sur le monde.

En faisant ses recherches sur le don de rein, elle a appris que l’on doit au Prix Nobel Alvin Roth, un économiste américain qui cherchait à aider des milliers de patients à obtenir une greffe de rein en l’absence d’un donneur compatible dans leur entourage, la mise sur pied d’un système de chaîne de don de rein permettant de sauver davantage de vies⁠3.

« Souvent, l’altruisme efficace se déploie à l’intérieur de l’économie, du capitalisme, observe Marion. Ça demande des négociations. C’est un jeu de pouvoir. Alors que là, on parle d’un geste qui est purement altruiste. C’est juste pour donner. Pour améliorer la vie d’une autre personne sans attente. C’est tellement rare d’avoir l’occasion de faire un tel geste. À quel autre moment est-ce que je pourrais faire ça dans ma vie ? »

Avant l’opération, Marion pensait toujours à la personne inconnue qui allait recevoir son rein. « C’était ma motivation. Après l’intervention, j’ai continué à penser à cette personne inconnue. Mais j’ai aussi pensé : wow ! Je suis tellement puissante. »

Elle découvrait qu’elle avait en elle un pouvoir qui n’avait rien à voir avec celui qui est valorisé dans notre société, associé au contrôle, au matérialisme.

C’est une forme de puissance, conforme à mes valeurs, qui ne consiste qu’à en faire bénéficier les autres, sans rien attendre en retour. Marion

Si elle tient à l’anonymat, c’est parce qu’elle aime beaucoup l’idée que la personne ayant reçu son rein ne puisse pas du tout savoir qui le lui a donné ni se sentir redevable. « Je voulais que la personne se sente complètement libre. »

Elle a toutefois choisi d’écrire une lettre à la personne qui a reçu son rein pour lui expliquer ce qui l’avait amenée à faire ce don. « Je lui ai dit qu’il y avait du sens et de la beauté à donner quelque chose sans réciprocité. Et que ce geste scientifique, logique, ne peut pas exister sans l’émotion. »

En plus de tout ce que le don leur a apporté sur le plan personnel, Élise, Marie-Eve et Marion se sont liées d’amitié. Elles ont découvert qu’elles partageaient la même empathie naturelle et que le don de rein était pour elles une façon de se sentir moins impuissantes devant la souffrance du monde.

Bref, depuis ce jour où, dans la salle d’attente de son garagiste, Marie-Eve a été émue aux larmes par le témoignage d’Élise, c’est beaucoup plus qu’une chaîne de don de rein qui s’est créée, observe-t-elle.

« C’est une chaîne d’amour. C’est aussi une chaîne d’inspiration. Et une chaîne d’amitié. Nous, on est amies pour la vie. »

3. Lisez un article sur Alvin Roth