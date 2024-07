Personne ne se lève le matin en se disant : et si je donnais mon rein à un inconnu ? Malgré tout, ce type de don est moins marginal qu’on peut le penser.

Depuis la mise en place en 2018 du Programme québécois de don vivant de rein, on note une augmentation significative du don vivant.

En 2023, il y a eu un total de 82 dons vivants de rein. Parmi eux, 11 étaient des dons non dirigés – c’est-à-dire que le donneur, à l’instar d’Élise, de Marie-Eve et de Marion, donne son rein à une personne qui lui est inconnue.

Le Dr Michel R. Pâquet, néphrologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et directeur médical du Programme québécois de don vivant de rein, avoue avoir lui-même été surpris en compilant les plus récentes statistiques. « En moyenne, c’est quand même 13 % des donneurs vivants du Québec qui étaient des donneurs non dirigés. »

La sortie publique d’Élise Desaulniers dans les médias a indéniablement eu un effet positif, constate le Dr Pâquet. Il a souvent entendu des donneurs lui dire : « J’ai lu tel article, j’ai entendu telle entrevue à la radio et je me suis dit : pourquoi pas moi ? »

Quand les médias en parlent et que les patients en parlent, cela a toujours plus de poids que quand les médecins en parlent ! Le Dr Michel R. Pâquet, directeur médical du Programme québécois de don vivant de rein

Le Dr Pâquet tient à remercier tous ces donneurs vivants. « Le geste qu’ils font est évidemment un geste généreux. Ça change la vie de la personne qui reçoit la greffe. On a tendance à penser que c’est un sacrifice qu’ils font, soit pour aider un proche ou encore quelqu’un qu’ils ne connaissent pas. Mais quand on parle aux donneurs, on réalise qu’ils ne le voient pas comme un sacrifice, mais plutôt comme quelque chose de positif dans leur vie. »

La greffe rénale avec le rein d’un donneur vivant est le meilleur traitement pour les patients souffrant d’insuffisance rénale, rappelle-t-il. Malheureusement, c’est une avenue qui a longtemps été sous-utilisée au Québec. Alors que le taux moyen de don vivant de rein est de 13 par million de population (dpmp) au Canada, le Québec affichait une moyenne de 5 à 6 dpmp au cours des 10 ans ayant précédé la mise en place du programme québécois.

En s’inspirant des bonnes pratiques des autres provinces canadiennes, le Dr Pâquet s’est donné comme premier objectif d’atteindre la moyenne canadienne. « On n’a pas encore atteint cet objectif, mais on s’en approche. »

Le néphrologue milite par ailleurs pour que le programme de remboursement des dépenses des donneurs vivants mis en place en 2011 soit bonifié afin que le geste généreux des donneurs soit « financièrement neutre ».

« Je dis souvent que les donneurs vivants doivent payer pour donner un rein, ce qui est absolument insensé », souligne-t-il.

Étant donné que le donneur a généralement besoin de deux mois d’arrêt de travail pour récupérer de son opération, la facture peut être salée pour celui qui n’a pas d’assurance salaire ou qui ne peut pas compter sur le soutien financier de son conjoint.

La mise à jour du programme de remboursement fait partie des recommandations soumises par le directeur du Programme québécois de don vivant de rein en commission parlementaire en janvier dernier. Il espère que Québec y donnera suite avant la fin de l’année 2024.

On l’espère aussi. Car comme l’a déjà noté avec justesse Élise Desaulniers4, il n’est pas normal que donner un rein finisse par coûter un bras.

4. Lisez « Au Québec, donner un rein peut coûter un bras »