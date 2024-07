Dans la salle d’attente, Marie-Eve a lu une de mes chroniques1 parue deux jours plus tôt, dans laquelle Élise Desaulniers racontait comment elle en était arrivée un beau matin à donner un rein à un inconnu.

L’autrice et ex-directrice de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux y expliquait ce qui l’avait motivée à faire un tel geste altruiste. Elle avait décidé d’en parler publiquement non pas pour jouer aux héroïnes, mais pour faire connaître ce type de don méconnu qui sauve des vies2.

Marie-Eve a terminé sa lecture les joues baignées de larmes.

« Ça m’a touchée au plus profond de moi-même », me dit-elle.

Elle connaissait Élise Desaulniers de nom, notamment pour son engagement pour le bien-être animal. « Mon premier réflexe, ç’a été : ah ! Élise aime les humains aussi ! », dit-elle en rigolant.

Inspirée par son geste, la mère de 50 ans a eu envie de l’imiter. Elle en a d’abord parlé à son mari. « Il m’a dit : hé ! T’as lu La Presse, toi ! »

Puis, elle a écrit à Élise. Elle lui a demandé si elle pouvait lui poser des questions. Elles se sont rencontrées. « Je suis rentrée chez moi encore plus assurée que c’était ce que je voulais faire. »

Elle a appelé le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Et c’est ce qu’elle a fait. À l’instar d’Élise avec qui elle avait discuté d’altruisme efficace, elle a choisi de participer au Programme canadien de don croisé qui permet d’inscrire son don dans une chaîne de solidarité et de contribuer à sauver un plus grand nombre de vies.

Même si elle avait décidé de parler dans les médias du don de rein non dirigé dans le but de démystifier ce geste solidaire, Élise avoue avoir été renversée lorsqu’elle a reçu le message de Marie-Eve.

« J’étais super contente. Je me disais : Oh ! My God ! Je ne l’ai pas fait pour rien. Même si ça ne se rend pas jusqu’au bout, c’est déjà extraordinaire ! »

Un côté d’elle demeurait toutefois un peu intimidé que Marie-Eve veuille la rencontrer. « Je ne suis pas si hot que ça ! Je n’ai rien fait de spécial. »

Elle me l’avait dit la première fois que l’on s’est parlé : pour elle, donner un rein, contrairement à la croyance populaire, il n’y a rien là. Les risques liés à l’opération sont plus importants que pour un accouchement vaginal, mais pas plus que pour une césarienne ou une liposuccion. Deux ans plus tard, elle n’a pas changé d’avis. « Avec le recul, j’ai encore plus l’impression qu’il n’y a vraiment, vraiment rien là ! »

Se rappelant à quel point le fait de parler à d’autres donneurs avait été important dans son parcours et sa réflexion, Élise a donc rencontré Marie-Eve.

En discutant avec elle, Élise a été frappée par le contraste entre son quotidien de gestionnaire qui gère des horaires, du manque de personnel, du manque d’argent et cette rencontre où elles ont parlé de choses vraiment fondamentales : comment un humain peut sauver la vie d’un autre humain. Juste comme ça…

Quand j’avais donné mon rein, j’avais senti que ma vie avait soudainement un sens. J’avais servi à quelque chose. Et là, j’ai réalisé que ça pouvait continuer en soutenant d’autres donneuses. Élise Desaulniers

Après avoir rencontré un néphrologue et passé toute la batterie de tests requis pour se qualifier comme donneuse, Marie-Eve était fin prête à faire son don. Malheureusement, à la dernière minute, son opération a dû être reportée. L’état de santé de son receveur ne lui permettait pas de subir une greffe.

Le don de rein a finalement eu lieu plusieurs mois plus tard. Même si tout le processus a été long et éprouvant par moments, Marie-Eve ne regrette absolument rien. Elle qui avait déjà eu deux accouchements par césarienne a trouvé que l’expérience était semblable. Oui, ça vient avec quelques jours d’inconfort et une période de convalescence. Mais à la fin, comme après un accouchement, ce n’était pas grand-chose à côté du grand bonheur que lui a procuré cette expérience.

« J’ai beaucoup appris sur la nature humaine. Cette expérience de don a eu un gros impact dans ma vie. Ça m’a donné une valeur que je suis la seule à pouvoir m’offrir. La plupart du temps, on se mesure par rapport à ce que notre boss va nous dire, ce que nos enfants, notre mari ou nos amis vont nous dire. Mais là, je me mesurais moi par rapport à moi. Et c’est quelque chose que personne ne peut m’enlever. Cela m’appartient. Je le garde toute ma vie et c’est ultra-précieux. »

