Stérilisation forcée de femmes inuites et autochtones Le Collège des médecins modifiera son code de déontologie pour « regagner la confiance »

Choqué par la publication l’an dernier d’un rapport révélant que près d’une trentaine de femmes autochtones et inuites avaient été victimes de stérilisation forcée entre 1980 et 2019 au Québec, le Collège des médecins a mis sur pied un groupe de réflexion et propose aujourd’hui plusieurs actions pour « regagner la confiance » des patientes, dont une formation sur la sécurisation culturelle et l’ajout d’un préambule au code de déontologie des médecins.