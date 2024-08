Luc Di Gallo marchait, le cœur léger, aux côtés du jeune homme qui lui avait fixé rendez-vous dans un parc. L’instant d’après, il suffoquait, face contre terre, alors qu’on le rouait de coups en le traitant de « sale pédé ».

Il venait de tomber dans un guet-apens homophobe.

Ça s’est passé par une chaude soirée de juin 2023. Quelques heures plus tôt, Luc Di Gallo avait échangé avec un abonné de la populaire application de rencontre gaie Grindr. Les deux hommes avaient convenu de se rencontrer au parc, en fin de soirée.

« Ce n’était pas un lieu de rendez-vous habituel pour moi. Je me suis dit : pourquoi pas ? Je n’ai pas réfléchi. J’étais un peu dans l’euphorie, il y avait eu ce soir-là des fêtes de quartier. » Le parc était plein. Des familles cherchaient à échapper à la canicule. Des jeunes jouaient au soccer. « C’était un contexte rassurant. »

Luc Di Gallo n’a pas reconnu l’homme qui l’attendait au lieu de rendez-vous. « Il portait un masque chirurgical. Il prétextait être allergique au pollen. » Après coup, il a compris que le profil était faux et que la photo affichée sur la plateforme n’était pas la sienne.

Mais seulement après coup. Après… tous les coups.

Le jeune homme l’a entraîné dans un endroit mal éclairé du parc. « Là, il m’a attrapé par le cou, m’a étranglé et a crié : “C’est bon ! Sortez !”. » Trois hommes ont surgi pour le tabasser. Ils l’ont sommé de s’étendre face contre terre, avant de s’enfuir avec son argent, son portable et ses cartes de crédit.

L’agression a duré moins de cinq minutes. Les plus longues de sa vie. Un an plus tard, une question continue de le hanter : « Pourquoi moi ? » Ça le hante, même s’il connaît malheureusement trop bien la réponse : « J’ai été visé parce que je suis homosexuel. »

On se croirait en 1982. Ou au fond de l’Amérique redneck.

Nous sommes pourtant aux portes de la Ville Lumière : Luc Di Gallo est un élu municipal français, adjoint au maire de Montreuil. Depuis son agression, au moins deux autres habitants de cette banlieue de Paris ont vécu le même cauchemar. Et ce genre d’attaques ne se limite pas qu’à Montreuil. Toutes les régions de France sont touchées.

La France ne tient pas le compte officiel, mais un documentaire diffusé en 2023 par Mediapart a recensé 300 victimes de guet-apens homophobes en cinq ans. Une victime par semaine !

La semaine dernière, le fléau a atteint le Québec.

Vous avez peut-être vu passer le fait divers : à Sherbrooke, deux hommes ont été agressés, en pleine nuit, à moins d’une heure d’intervalle. Tous deux avaient pris rendez-vous sur la plateforme Grindr. Tous deux ont été accueillis par trois individus cagoulés qui les ont encerclés avant de les tabasser et de prendre la fuite.

J’écris « fait divers », mais c’est plus grave que ça. C’est un vrai phénomène.

Il y a des gens, en France, et désormais au Québec, qui se donnent la peine de créer de faux comptes, d’appâter des victimes et de partir en chasse, la haine au cœur.

Des gens qui ont pour passe-temps, en 2024, de « casser du gai ».

Luc Di Gallo a hésité avant de relater son expérience traumatisante sur X, l’an dernier. S’il a décidé de le faire, c’est surtout pour sensibiliser les utilisateurs des plateformes comme Grindr.

Certains lui ont reproché d’avoir suivi un inconnu dans un parc, le soir. C’est l’équivalent de dire à une femme violée qu’elle l’a un peu cherché, au fond, en portant une jupe trop courte. Pour ceux qui n’ont pas encore compris, répétez après moi : le problème, c’est l’agresseur, pas la victime.

N’empêche, la mairie de Montreuil a lancé le printemps dernier une campagne de prévention contre les guets-apens homophobes. On conseille notamment d’utiliser des pseudos sur les plateformes de rencontre, d’exiger un numéro de téléphone et de prévenir un proche du lieu et de l’heure du rendez-vous, si possible.

« On peut aussi demander [à une personne qui nous intéresse] de nous faire parvenir une photo d’elle dans une certaine position – par exemple, avec une main sur la tête – pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un faux profil », suggère Luc Di Gallo. L’idée n’est pas de s’empêcher de faire des rencontres, mais d’être un peu vigilant. « Si j’avais su, le rendez-vous au parc n’aurait jamais eu lieu. »

Les chiffres de Mediapart sont sans doute sous-estimés. Beaucoup de victimes n’osent pas porter plainte. Et la justice française ne reconnaît pas toujours le caractère homophobe de ces pièges. Ça passe pour de simples vols. Violents, certes, mais pas nécessairement haineux.

Derrière ces attaques, il y a souvent « des jeunes de 15-18 ans qui se disent peut-être que c’est moins grave d’attaquer un homosexuel qu’une femme ou qu’un père de famille », avance Luc Di Gallo.

Ces petits délinquants ont compris que les utilisateurs de Grindr ne sont pas tous sortis du placard. Opportunistes, ils misent sur la honte et le silence de leurs victimes pour ne pas se faire dénoncer.

Mais la honte doit changer de camp. De toute urgence.

De ce côté-ci de l’Atlantique, les chiffres sont effarants. Depuis quelques années, les crimes haineux visant l’orientation sexuelle explosent au pays. En 2023, ils ont augmenté de 69 % par rapport à l’année précédente, selon Statistique Canada.

On n’a pas fini d’en chercher les causes. Mais déjà, on sait que la haine en ligne se déverse à présent jusque dans la rue. À force de taper virtuellement sur les membres de la communauté LGBTQ+, il ne faut sans doute pas se surprendre de les voir se faire taper dessus dans le monde réel.