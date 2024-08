Je sais, je suis à contre-courant. Et le courant est fort. Mais après avoir regardé des athlètes se dépasser durant 15 jours, je me sens d’attaque pour vous ramer mon opinion.

Depuis la fin juillet, nous suivons avec passion des épreuves de natation, d’aviron, de cyclisme, de gymnastique, d’athlétisme, d’haltérophilie, de judo, de volleyball de plage, de canoë-kayak, de surf, de BMX, d’équitation, de trampoline, de handball, d’escalade, d’escrime, de volleyball, de taekwondo, de tennis sur table, de lutte, de water-polo, de rugby à 7, de skateboard…

Des sports qu’on ne regarde jamais, et on tripe fort !

La prodigieuse pomme d’été Summer McIntosh et le souverain roi Léon Marchand nous ont ébahis par leurs performances à la piscine. Ce sont deux poissons, des dorés, pour être précis. L’haltérophile Maude Charron nous a complètement soulevés de nos fauteuils avec sa médaille d’argent. La sauteuse à la perche Alysha Newman nous a propulsés dans le ciel avec elle en réussissant ce qu’aucune perchiste canadienne n’avait réussi à faire : remporter une médaille aux JO.

Le lanceur de marteau Ethan Katzberg et la lanceuse de marteau Camryn Rogers nous ont donné la profonde satisfaction que l’on éprouve quand on garroche une patente de toutes nos forces, loin, loin, loin.

La judoka Christa Deguchi nous a renversés en devenant la première championne olympique canadienne en judo. Sophiane Méthot nous a fait bondir de notre canapé en remportant le bronze en trampoline.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La judoka Christa Deguchi, concentrée sur son combat de demi-finale

Je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d’autres exploits à couper le souffle, surtout pour ceux et celles devant leurs écrans.

Et malgré toutes les réjouissantes émotions ressenties, savez-vous dans combien de temps nous nous intéresserons de nouveau à la natation, au lancer du marteau, à l’haltérophilie, au saut à la perche, au judo, au trampoline, au volleyball de plage, au tennis sur table, à l’aviron ? Dans quatre ans. Quatre ans !

Savez-vous dans combien de temps on va revoir nos héros de l’été, Summer, Léon, Maude, Alysha, Ethan, Camryn et les autres ? Dans quatre ans. S’ils sont encore là.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Alusha Newman, lors des épreuves de saut à la perche, où elle a remporté la médaille de bronze.

Vous aimez le théâtre ? Vous allez en voir la prochaine fois dans quatre ans. Vous aimez la musique ? Vous allez en écouter la prochaine fois dans quatre ans. Vous aimez les sushis ? Vous allez en manger la prochaine fois dans quatre ans. Vous aimez STAT ? Prochain épisode dans quatre ans.

Quatre ans, ça n’a pas de bon sens ! Une passion qui se vit tous les 1460 jours, ce n’est pas une passion, c’est un flirt amnésique.

Je sais, si on était des vrais, on pourrait suivre les championnats mondiaux de chacune de ces disciplines. On pourrait, mais on ne le fait pas. Les évènements ne sont pas assez publicisés, chez nous. Et puis, on n’a pas assez de temps à consacrer à des dizaines de compétitions isolées. Nous, ce qu’on aime, c’est de visionner en rafale les sports olympiques comme on le fait pour une série Netflix.

On est des vrais, mais des vrais en condensé.

Ça nous prend des Jeux olympiques annuels. Pour que la flamme pour ces sports et ces athlètes, en nous, ne s’éteigne pas durant quatre longues années.

L’écart de quatre ans entre les Jeux vient du fait que les organisateurs des Jeux olympiques de l’ère moderne ont repris l’échéancier des Jeux olympiques de l’Antiquité. On s’est donné du jeu, c’est le cas de le dire.

Que ça ait pris quatre ans à organiser des Jeux olympiques il y a 3000 ans, ça se comprend, mais que trois millénaires plus tard, avec les ordinateurs et l’intelligence artificielle, ça prenne encore quatre ans, c’est qu’on est fainéants.

Vous me direz que c’est la rareté qui fait que l’on est si captivés par les JO. Je ne crois pas. Si on est capables de suivre chaque année les saisons de hockey, de football, de soccer, de baseball, de basketball, de tennis, de golf et de Formule 1, on est capables de suivre deux semaines par année le bouquet de sports olympiques. Plutôt que de tenir des dizaines de championnats du monde dispersés, on les tient tous en même temps au même endroit. Même chose pour les sports d’hiver. On aurait deux olympiades par année. Jean Drapeau, sors de mon corps !

Chaque ville hôte serait choisie plusieurs années à l’avance et aurait tout le temps qu’il faut pour se préparer. On pourrait revenir plus souvent dans les villes qui les ont déjà tenus. Pas besoin d’attendre 100 ans, comme on vient de le faire avec Paris.

Et surtout, pas besoin de les faire avec le faste actuel. Nous, ce qu’on veut, c’est voir Summer nager, c’est voir Ethan lancer son marteau. Philippe Katerine tout nu, ça, ça pourrait être tous les quatre ans.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Ethan Katzberg célèbre sa victoire au lancer du marteau.

Ces athlètes sont trop bons, trop beaux, trop inspirants pour qu’on les oublie jusqu’aux Jeux de Los Angeles de 2028.

La vie est trop courte pour que l’attente soit si longue.

Bravo à ces humains du monde entier de nous avoir montré tout ce que l’on sait faire quand on fait de son mieux !

Et bravo à Paris d’être toujours aussi joli !