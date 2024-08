Enfant, on lui a dit qu’elle ne pourrait jamais boxer, puisqu’elle n’était pas un homme. Dans son village d’Algérie, qu’une fille puisse devenir boxeuse un jour était pratiquement inconcevable.

Imane Khelif n’a pas écouté. Elle a tenu tête à son père, tout comme aux habitants de son village semi-désertique et conservateur. Elle a vendu de la ferraille pour payer ses billets de bus vers la ville voisine, où elle a pu s’entraîner et, peu à peu, atteindre un niveau d’élite.

Juste ça, il me semble que ça mérite une médaille.

Avec une ténacité hors du commun, Imane Khelif s’est taillé une place dans un monde d’hommes. Plus d’une fois, elle a songé à abandonner, à cause du regard désapprobateur de ses compatriotes. Voyons, la grondait-on, une femme ne se bat pas ! Elle s’est accrochée.

À 25 ans, la voilà donc au sommet, aux Jeux olympiques de Paris. Derrière elle : son père ; sa famille ; son village ; l’Algérie tout entière. Et c’est ce moment de gloire que le reste du monde choisit pour lui dire qu’elle ne devrait pas boxer puisqu’elle n’est pas… assez femme !

Tout ça à cause de sa gueule. De sa morphologie. Et, sans doute, d’une campagne de propagande orchestrée par Moscou. Pour le reste, il faut admettre qu’il manque cruellement d’informations fiables et précises pour éclairer la polémique qui enflamme les Jeux de Paris depuis des jours.

Remarquez, ça n’a pas empêché une armée d’internautes de sauter – rageusement – aux conclusions.

J.K. Rowling, figure de proue des féministes opposées aux dérives potentielles du mouvement trans, a ainsi tiré toute une fiction d’une simple photo : celle d’Imane Khelif tapant doucement sur l’épaule de son adversaire italienne, pour la saluer, alors que cette dernière vient de jeter l’éponge.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Imane Khelif réconfortant Angela Carini après qu’elle a déclaré forfait, jeudi dernier

L’écrivaine écossaise y a décelé quelque chose d’autrement plus sinistre : « Le sourire narquois d’un homme qui se sait protégé par un establishment sportif misogyne, jouissant de la détresse d’une femme qu’il vient de frapper à la tête et dont il vient de briser l’ambition de sa vie », a-t-elle écrit sur X.

Qu’est-ce qui permet à J.K. Rowling d’affirmer qu’Imane Khelif est un « homme » ? Rien, sinon des rumeurs. Qu’est-ce qui lui permet de conclure que cet « homme » jouissait à ce moment-là de la détresse de son adversaire ? Rien, si ce n’est l’imagination débordante de l’autrice de Harry Potter.

Comme des millions d’internautes, J.K. Rowling s’est autorisée à juger à la tête du client. Voyez-vous, la boxeuse a des épaules trop larges, une mâchoire trop carrée, une voix trop grave. Elle est trop grande et trop musclée pour être une femme. Et où diable sont ses seins ?

Le déraillement est spectaculaire.

Soyons clairs : Imane Khelif n’est pas un homme ni une femme trans. En pleine controverse, son père a reçu des journalistes dans son village. Il leur a montré les photos d’enfance de sa fille, les documents officiels. Le passeport algérien – un pays qui ne reconnaît pas la transidentité – confirme que la boxeuse est bel et bien femme. Ses adversaires, qui la connaissent depuis des années, ont pris sa défense.

Mais ce n’est pas encore assez, semble-t-il. Pour être une « vraie » femme, il faudrait être faible, gracieuse, bien tournée. Féminine, quoi. Même aux Jeux olympiques, qui célèbrent les prouesses sportives des humains les plus exceptionnels de la planète.

Et tant pis pour le féminisme.

Si l’Algérienne remporte son combat, ce soir, elle ne sera plus qu’à une victoire de la médaille d’or. Comme le note mon collègue Alexandre Pratt, qui couvre les JO de Paris, Imane Khelif est toutefois loin d’être imbattable. D’ailleurs, tant qu’elle perdait, la boxeuse ne dérangeait personne…

Cela a changé lors des championnats du monde de 2023, quand l’Association internationale de boxe (IBA) l’a disqualifiée après lui avoir fait subir un test de féminité. Le premier test n’avait pourtant révélé aucun problème. Le second lui a été imposé tout juste après sa victoire contre une adversaire russe.

Et j’ai comme l’impression que ce n’est pas un hasard.

Le Comité international olympique (CIO) a jugé cette disqualification « soudaine et arbitraire ». Lors d’une conférence de presse chaotique, lundi, des membres de l’IBA ont tenté de convaincre les journalistes du contraire. Sans succès. Loin de dissiper le mystère, ils n’ont réussi qu’à l’embrouiller davantage.

Ça ne s’est pas arrangé quand l’oligarque russe Umar Kremlev, président de l’IBA et proche de Vladimir Poutine, a fait une apparition confuse par vidéoconférence. Cet homme passe son temps à déverser son fiel sur le président du CIO, Thomas Bach. Il l’a notamment traité de « sodomite en chef » après la cérémonie d’ouverture des Jeux.

L’oligarque affirme avoir été hautement choqué par la parodie blasphématoire de La Cène. C’est possible. Plus probable : il cherche par tous les moyens à semer la pagaille à Paris.

L’an dernier, voyez-vous, le CIO a suspendu l’IBA, qui multipliait les scandales de gouvernance et de corruption. L’IBA dépend financièrement de Gazprom, le géant russe du pétrole. Autant dire de Poutine… qui ne demande rien de mieux que de faire dérailler ces Jeux.

On l’aura compris, cette histoire va plus loin que celle de la boxeuse algérienne. Thomas Bach a dénoncé une « campagne plus large menée par la Russie contre les Jeux olympiques et le CIO ». L’objectif consiste à semer la discorde à Paris, où la Russie a été privée de son drapeau et de la majorité de ses athlètes en raison de la guerre en Ukraine.

Et ça marche. Trop bien. C’est trop facile. Il suffit de jeter un peu d’huile sur le feu des guerres culturelles qui n’en finissent plus de déchirer nos sociétés, puis de regarder brûler.

Et tant pis pour la trêve olympique.