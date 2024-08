L’an dernier, à un retour de vacances aux États-Unis, je vous ai parlé de l’affreux phénomène des conversations téléphoniques en mode haut-parleur1. Chez nos voisins du Sud, c’est maintenant une norme. On tient une conversation en tenant le téléphone devant soi.

Je disais dans cette chronique que la chose prenait de l’ampleur au Québec et qu’il fallait lutter contre ça. Un an plus tard, je crois sincèrement que nous sommes en train de perdre la bataille.

Cette pratique est maintenant bien ancrée et répandue chez nous. Partout dans les espaces publics, au supermarché, dans l’autobus, dans le métro, sur les trottoirs ou dans les parcs, des gens dialoguent avec une tierce personne, générant du même coup un bruit intrusif et désagréable. On s’entend pour dire que le son d’une voix qui provient de l’enceinte d’un téléphone est absolument insupportable.

Ces gens tiennent des échanges, la plupart du temps inutiles, dans la plus totale des insouciances et en prenant bien soin de les étirer. Le bon vieux « je te rappelle plus tard » n’existe plus. Ces personnes jugent au contraire qu’il est capital de faire entendre au reste de l’humanité qu’on annonce de la pluie en après-midi et que l’invitation au barbecue chez Jacqueline et Jean-Pierre tarde à venir.

« As-tu été invité, toi ? Nous autres, on attend toujours qu’elle nous appelle. »

Et quand ce ne sont pas des conversations, on a droit à des matchs de soccer ou des séries télévisées visionnés à plein volume. Je n’invente rien. Je me suis déjà retrouvé entre un gars qui regardait une compétition de BMX et une femme qui se tapait un épisode de Seinfeld. Le bonheur, toi, chose !

Il faut qu’on m’explique. À partir de quand l’écouteur du téléphone qu’on colle normalement à son oreille a-t-il été retiré des fonctions de l’appareil ? Pourquoi cet engouement collectif pour cette technique d’écoute ?

Certains affirment que la peur des effets des ondes sur le cerveau serait à l’origine de cette nouvelle utilisation. Plutôt faible comme défense… Pour moi, l’explication est ailleurs. Et elle se trouve plutôt dans l’égoïsme à l’état pur.

Les gens qui échangent en mode haut-parleur font cela dans le but inconscient (ou peut-être pas) de marquer leur territoire dans l’espace public. Je ne suis pas le seul à voir les choses de cette façon. Des experts qui s’intéressent à ce phénomène le pensent aussi.

Et puis, il y a cette perte de notion d’intimité. Les téléphones intelligents nous permettent de transporter notre chez-soi (et notre bureau) dans l’espace public. Et de l’imposer à tous, même à ceux qui n’en ont pas envie.

Et gare à celui ou celle qui tente de faire comprendre à l’autre qu’il faut mettre ses écouteurs. Il aura droit à un regard d’incompréhension ou, pire, à un commentaire désobligeant.

Je suis un client assidu des transports en commun. Je peux vous dire qu’une chose a changé au cours des dernières années. Avant, on observait les choses et les gens. Aujourd’hui, on les entend.

Dans l’autobus, que le psychologue et psychanalyste français Jacques Arènes appelle « le poste d’observation de la rumeur du monde », nous sommes assaillis de toutes parts par du bavardage futile et impudique.

Un matin, sur ma ligne habituelle, un homme était en conversation avec un membre de sa famille (il avait le téléphone sur son oreille). Tout le monde entendait très bien ce qu’il disait, car on sait qu’on a tendance à parler plus fort au cellulaire lorsqu’on est dans un lieu public.

La discussion portait sur les préparatifs des funérailles de sa mère. Visiblement, l’homme tenait à resserrer les cordons de la bourse. Il trouvait notamment le prix des urnes exorbitant. C’est tout à fait son droit.

Mais nous étions plusieurs passagers à nous regarder avec un air gêné en nous demandant : « Va-t-il proposer de mettre les cendres de sa mère dans une vieille boîte de chaussures Yellow ? »

Pour cet homme, cette conversation avait le droit d’être accessible à tout le monde. Comme une série sur Netflix. Comme une émission de radio.

Voilà l’un des effets pervers des technologies de communication. On en vient à ne plus reconnaître ce qui est de l’ordre du personnel et de la confidentialité.

Le téléphone intelligent prend une place démesurée dans nos vies. On ne cesse de le répéter. Comme on ne cesse de découvrir les répercussions que cela a sur notre santé mentale. La mobidépendance (nomophobie), qui se traduit par la peur d’être séparé de son téléphone mobile ou d’un réseau de communication, est de plus en plus répandue. Ce phénomène toucherait la moitié des internautes, selon plusieurs études.

Basée sur « la peur de rater quelque chose », la mobidépendance nous rend esclaves et nous amène à tenir des conversations dérangeantes sans aucun souci du respect d’autrui.

Serions-nous rendus à des leçons collectives de civisme sur l’utilisation des téléphones intelligents ? Je pense que oui. Tout comme je crois qu’il faut sérieusement réfléchir à un encadrement de leur usage dans l’espace public.

Il en va de notre santé émotionnelle. Ce qui n’est pas rien.

1. Lisez la chronique « Je déclare la guerre aux appels en mode haut-parleur »