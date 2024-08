Lors d’une entrevue accordée en 2021, le colistier de Donald Trump, l’ineffable J.D. Vance, a qualifié l’actuelle vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, de femme à chat. Ah bon ? Vraiment ? Pour ma part, ça me la rend encore plus sympathique, mais ce n’était pas l’intention de J.D. Au contraire. (En passant, J.D., c’est pour « J’aime Donald ».)

Traiter quelqu’un de cat lady est une insulte misogyne et méprisante, qui remonte à loin. J’ai fait mes recherches.

PHOTO PAUL RATJE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES J.D. Vance, lors d’un discours le long de la frontière avec le Mexique, le 1er août

Dans l’Égypte antique, le chat était le symbole de la féminité, personnifié par la déesse Bastet, au corps de femme et à la tête de félin. C’était la représentation du pouvoir féminin. Un pouvoir menaçant que le mâle voulait réprimer.

Au Moyen Âge, on associe les chats aux femmes marginales, accusées de sorcellerie, que l’on brûle sur le bûcher.

Le chat est un animal domestiqué, mais pas complètement, qui reste indépendant. Qui n’obéit pas comme un pitou. Bref, une mauvaise influence pour la compagne du dominant.

Dans la culture populaire, de Dickens aux Simpson, il y a plein d’exemples de vieilles dames solitaires étranges, souvent entourées de chats. Des femmes qui, selon des étroits d’esprit, ont raté leur vie, puisqu’elles n’ont pas réussi à se marier ni à avoir d’enfants.

Le fond du propos de Vance est là. Citons sa déclaration. « Nous sommes dirigés dans ce pays, via les démocrates, par une bande de dames à chat sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu’elles ont faits, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux lui aussi. »

Le chat sort du sac ! Révoltant ! Le candidat républicain à la vice-présidence en veut aux gens sans enfants, qui, pour lui, valent moins que les parents. Il prétend que les personnes les plus dérangées et les plus psychotiques sont celles qui n’ont pas d’enfants. Selon lui, les dirigeants sans enfants finissent par rendre l’ensemble du pays plus susceptible de devenir mentalement instable. Rien que ça.

Quelle théorie tordue ! Qui ne respecte pas les coups du destin et les choix personnels. Ça veut dire que selon J.D., J.-C. ne pourrait pas diriger les États-Unis.

Le plus ironique avec le raisonnement de Vance, c’est que Kamala Harris n’est même pas une femme à chat sans enfants.

PHOTO KEVIN LAMARQUE, ARCHIVES REUTERS Kamala Harris, candidate démocrate probable à la présidence et vice-présidente des États-Unis

D’abord, elle est la belle-mère auprès des deux enfants de son mari issus d’une première union. Puis j’ai eu beau pousser mes recherches et interroger l’intelligence artificielle, je n’ai jamais su si Kamala avait des chats ou pas. Bref, J.D., c’est pour « Je divague ».

Si les inepties de Vance ne s’appliquent pas à la vice-présidente des États-Unis, elles me visent davantage.

Je n’ai pas d’enfants et j’ai un chat. Je suis donc un homme à chat.

Et plutôt que prendre la défense des hommes à chat, j’aimerais, après avoir dénoncé haut et fort l’odieux des propos tenus par Vance envers Kamala Harris et toutes les femmes, prendre la défense des grands oubliés de cette polémique : les chats !

Non, mais, c’est vrai, pourquoi les chats ont-ils toujours le mauvais rôle ?

Pourquoi une personne à chien, c’est correct, mais qu’une personne à chat, ce ne l’est pas ? Pourquoi une personne à chat est-elle suspecte dans la littérature ? Pourquoi, dans les films, le despote flatte-t-il un matou et pas un pitou ?

Pourquoi tous ces préjugés entourant la relation humains-félins ?

Bien sûr, le rapport avec un chat n’est pas aussi évident que celui qu’on a avec un chien. Ce n’est pas le maître et le maîtrisé. Un chat ne vous apporte pas vos pantoufles, ne vous ramène pas la balle, ne renifle pas la drogue dans des valises, ne retrouve pas les skieurs ensevelis sous une avalanche.

Un chat ne fait pas ça, mais un chat fait chat : un chat se promène sans laisse et revient sans vous laisser. Il n’a besoin de personne pour faire ses besoins. Un chat ne se fait pas dresser. On ne lui dit pas assis, debout, couché. Il le fait quand ça lui plaît. Vous pouvez être des heures sans le voir, puis il vient ronronner à deux pouces de votre nez : je ne t’ai pas oublié.

Un chat n’est pas votre bébé. Un chat est votre ado. Il a besoin de vous, parfois, mais il a aussi besoin de pas vous des grands bouts. Il n’habite pas chez vous. Vous habitez ensemble. Il est sur le même pied que vous, ou sur la même patte. Il vous apprend qu’un lien, ce n’est pas fait pour retenir, c’est fait pour s’envoler et se retrouver.

Bref, les gens à chats sont très aptes à gouverner, parce que leur animal de compagnie leur a appris qu’il n’y a pas de solidarité sans liberté.

Voilà ! Vive les femmes à chat ! Vive les hommes à chat ! Et vive les chats !