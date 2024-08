Pourquoi se contenter de tourner le fer dans la plaie quand on peut y insérer un marteau-piqueur ? La perspective de pouvoir bientôt gouverner le pays ne change pas Pierre Poilievre.

Avec le délicat sujet de la drogue, il relaie toutes les peurs, tant celles qui sont justifiées que celles qui s’appuient sur des faits inventés. Ce n’est pas toujours subtil, mais ça fonctionne.

Pour le comprendre, un petit détour par la pandémie est utile. Une même injonction revenait à la télé dans les bouches des politiciens, experts et autres commentateurs : il faut « écouter la science ». Cela a aggravé l’impression dans une partie de la population que les « élites » – à défaut d’un meilleur mot – croyaient détenir la vérité et dictaient aux autres leur conduite en administrant un remède dont ils laissaient les autres subir le pire des effets secondaires.

Un phénomène semblable se passe avec la crise des opioïdes. La Maison Benoît-Labre, un centre pour sans-abri qui sert aussi de site de consommation supervisée à Montréal, en constitue un bon exemple. Il est situé juste à côté d’une école primaire et d’une garderie, avec les problèmes de cohabitation que cela suppose.

Selon une analyse coûts-bénéfice de santé publique, on pourrait y voir un moindre mal. Malgré les inconvénients, la Maison Benoît-Labre sauve des vies. Et même s’il était souhaitable de déménager ce centre, on peinera à trouver un site en ville qui ne soit pas situé à proximité de lieux fréquentés par les enfants.

« Et nous ? », répondront les résidants voisins. « Pourquoi est-ce à nous de subir cela ? Pourquoi les médecins et politiciens n’implantent-ils pas ces centres à côté de leur maison, juste pour voir ? »

Les experts ne sont pas à l’abri des courants idéologiques. Il n’y a pas si longtemps, ils fondaient beaucoup d’espoirs sur la décriminalisation des drogues.

Le raisonnement : les usagers ne sont pas des criminels. Ce sont des malades, et au lieu de les punir, il faut les soigner.

Difficile d’être contre cette approche. Mais elle n’est pas facile à implanter. Aux États-Unis, la très progressiste Ville de Portland a reculé après avoir misé sur la décriminalisation. La Colombie-Britannique, qui avait aussi demandé et obtenu du fédéral la décriminalisation pour les petites quantités de drogue, a reculé. La trop grande tolérance avait mené à un sentiment d’impunité chez les usagers, et d’insécurité chez les autres citoyens.

Peut-être a-t-on fondé des espoirs irréalistes avec la décriminalisation. Ce n’était pas une fin en soi. C’était plutôt un moyen de rediriger les efforts sur les soins. Or, les services n’étaient pas au rendez-vous, à cause de la précarité de nos systèmes de santé et du manque de logements.

N’empêche que cela n’excuse pas tout. Selon un sondage dans la province côtière, 39 % des infirmières ont été exposées à des armes au travail. On a même demandé au personnel soignant d’au moins un hôpital, à Quesnel, de ne pas confisquer les armes blanches de moins de 10 centimètres.

La Colombie-Britannique a recommencé cette année à criminaliser l’usage de drogue sur la place publique. Le Québec a opté pour un régime similaire l’année dernière. Il déjudiciarise les dossiers à certaines conditions – ne pas consommer au travail, au volant, en possession d’une arme ou encore en troublant la sécurité publique, un critère qui donne une grande latitude aux policiers.

On sent que les autorités cherchent encore la bonne approche – ou la moins dommageable – en fonction des contraintes du réel. Par exemple, l’Association canadienne des chefs de police était favorable à l’approche de la Colombie-Britannique en 2020 avant de changer d’idée.

Et à Montréal, le conseil municipal a voté à l’unanimité pour la décriminalisation. La mairesse Valérie Plante n’y a toutefois pas encore fait suite, car de son propre aveu, les conditions ne sont pas réunies. C’est un euphémisme.

Les conservateurs trouvent amplement matière à critique avec ces insuccès. Mais ils vont beaucoup plus loin en alimentant la confusion entre la décriminalisation et la légalisation. Ils prétendent que Justin Trudeau veut légaliser le crack, le fentanyl et la cocaïne, ce qui est faux.

Le sujet n’est pas simple. Par exemple, il faut distinguer les centres d’approvisionnement, qui fournissent une drogue de provenance connue, et les sites d’injection supervisée, qui offrent un lieu sûr où consommer. L’approvisionnement est critiqué, car il est associé à une hausse des opioïdes en circulation, notamment à cause des usagers qui revendent leur stock.

La gauche peut dériver dans les politiques technocratiques où l’analyse coûts-bénéfice est faite loin du terrain. Mais la droite erre souvent dans l’autre sens. Elle se confine à la défense de principes inatteignables comme la prohibition.

Il existe 39 sites d’injection supervisée au Canada, et 10 autres en attente d’approbation. Même si la « science » montre leur utilité, cela n’excuse pas le peu de considération accordée aux résidants locaux.

Mais inversement, si les conservateurs prennent le pouvoir, ils devront répondre à des questions pratiques comme celles-ci : où trouverez-vous un endroit en ville éloigné des familles pour y envoyer les usagers de drogue ? Si vous n’y parvenez pas, où iront alors ces gens ?

De toute évidence, les gens sont écœurés des donneurs de leçons et des politiciens déconnectés. Mais même s’ils les congédient, cela ne fera pas disparaître magiquement les problèmes que personne n’a encore réussi à régler.