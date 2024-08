Je croyais que la controverse au sujet du tableau La Cène lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris allait retomber après 48 heures. Oh que non ! Chacun continue d’y aller de sa théorie, de son plaidoyer ou de ses accusations.

Je profite du lancement de Fierté Montréal, ce jeudi, pour plonger dans cet épineux débat qui réunit des éléments explosifs.

Rappelons, pour ceux qui auraient raté ce tableau, qu’on y voyait des drag queens, mais aussi la DJ lesbienne Barbara Butch, le danseur étoile ouvertement gai Germain Louvet et une enfant d’une dizaine d’années dans une pose qui avait les apparences du célèbre tableau de Vinci.

Rapidement, l’eurodéputée Marion Maréchal a dénoncé la « propagande woke et grossière » de la cérémonie. La Conférence des évêques de France s’est désolée « des scènes de dérision et de moquerie de christianisme ». De son côté, Jean-Luc Mélenchon a écrit sur son blogue : « À quoi bon risquer de blesser les croyants ? »

Certains pays ont censuré ces images lors de la diffusion de la cérémonie. Dans d’autres, il n’est plus possible de regarder cet instant télévisuel en reprise.

D’abord, la question que tout le monde se pose est : s’agissait-il réellement d’une représentation de La Cène de Léonard de Vinci ou plutôt du Festin des dieux, tableau de Jan Harmensz van Bijlert ? Des participants dans des médias et sur les réseaux sociaux ont affirmé qu’il était clair pour eux qu’ils avaient bel et bien participé à un tableau représentant La Cène.

Devant ce tollé, le directeur artistique de la cérémonie d’ouverture, Thomas Jolly, s’est défendu dimanche en affirmant que La Cène ne faisait pas partie de ses inspirations et qu’il avait voulu créer « une grande fête païenne reliée aux dieux de l’Olympe ».

C’est fou comment une image diffusée en direct peut avoir un autre poids une fois figée et filtrée par des commentateurs.

J’ai revu au complet toute cette séquence qui marque le début du défilé de mode. On voit DJ Barbara Butch devant ses tables tournantes avec à ses côtés des participants qui évoquent vaguement La Cène (ils sont devant une passerelle qui sert de table). On balance Andy des Rita Mitsouko et les mannequins arrivent. Ça dure une vingtaine de secondes.

Une quarantaine de minutes plus tard, on retrouve les mêmes participants avec le chanteur Philippe Katerine à l’avant-plan qui personnifie Dionysos. Là, nous sommes totalement dans le tableau Festin des dieux.

Des représentations de La Cène, il y en a eu une tonne au théâtre, au cinéma et en publicité. En 1998, Volkswagen a même créé une campagne publicitaire inspirée du célèbre tableau. On y voyait un groupe d’hommes placés autour d’une table avec la mention : « Mes amis, réjouissons-nous, car une nouvelle Golf est née ». Quand même…

Cette image iconique est entrée dans la culture populaire. Elle n’appartient à personne. Et sa transformation (dans ce cas-ci) ne fait de mal à personne, surtout pas à la toute-puissante religion catholique.

Au fond, ce n’est pas qu’on ait fait une énième représentation de La Cène qui dérange. C’est la présence de personnes queers qui égratigne certains esprits. La forte popularité des drag queens ranime un fond d’homophobie qui était en dormance.

Combien de courriels de lecteurs ai-je reçus au cours des dernières années où on me disait : je n’ai rien contre les gais, mais qu’ils fassent leur affaire discrètement ! Or, les drag queens sont tout le contraire de ça. Elles sont flamboyantes et refusent l’invisibilité. C’est leur choix.

Les personnages colorés qu’on a vus lors de la cérémonie sont les plus inoffensifs qui soient. DJ Barbara Butch faisait un cœur avec ses doigts. Que souhaitez-vous de plus que cela ? Un retour de Fanfreluche ?

Ce que les critiques de la droite et de l’extrême droite tentent de faire en ce moment, c’est une récupération politique d’une cérémonie qu’elles accusent d’être… trop politique.

Voulez-vous que je vous dise ce que je trouve vraiment scandaleux ? Ce n’est pas d’apercevoir une lesbienne avec une couronne sur la tête qui se prend pour Jésus. C’est de voir les centaines de millions de dollars que l’Église verse aux victimes de ses prêtres, c’est de voir que des hommes et des femmes vivent avec des blessures si profondes qu’elles sont innommables, avec une enfance volée et une dignité arrachée.

Ça, ça me révolte beaucoup plus que des drag queens qui reprennent la célèbre pose de Vinci pendant 20 secondes pour nous faire danser et nous divertir.

Thomas Jolly est un homme beaucoup trop intelligent pour ne pas savoir ce qu’il faisait. Il était conscient qu’il marchait sur un fil. Il était en équilibre avec le tableau sur Marie-Antoinette, tout comme il l’était avec la scène où trois jeunes se draguent dans une bibliothèque avant de former un trouple et s’envoyer en l’air.

Le metteur en scène, qui a été victime d’intimidation durant son enfance, a peut-être choqué et obligé certaines personnes à faire un salto arrière avec leurs valeurs, mais il nous a splendidement rappelé à quoi sert l’art.

Là-dessus, je lui décerne la médaille d’or de l’audace.