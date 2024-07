Paris, c’est parti ! La 33e olympiade a pris le devant de la Seine. Pas moins de 10 500 athlètes, de partout dans le monde, rivalisent de talent et de courage, dans 43 disciplines, pour le bon plaisir de 3 milliards d’êtres humains, rivés à leurs écrans.

Impossible d’aligner ces chiffres et ces lettres sans penser au plus poétique statisticien olympique, Paul Houde, disparu en mars dernier.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront les premiers Jeux de l’ère moderne que Paul Houde n’aura pas en mémoire. Il en a vécu 17 en été, 18 en hiver et a appris par cœur les 12 premiers d’été et les 6 premiers d’hiver. Bref, il en avait 53 en lui.

Chaque fois que je croisais l’ami Paul, la conversation se transformait rapidement en duel sportif, où chacun de nous, tels des mousquetaires du savoir, tentait de transpercer l’autre, avec ses questions pointues. Dans la catégorie hockey, je m’en tirais bien. Dans la catégorie Jeux olympiques, je me faisais torcher. Excusez le jeu de mots.

Revenant chez moi, je plongeais dans la littérature olympique, pour me préparer à un prochain affrontement. J’avais beau être motivé, vouloir faire bonne figure, devant le grand Jedi, c’était trop. Beaucoup trop. Les Jeux olympiques sont des travaux statistiques. Des milliards et des milliards d’informations. Des dates, des noms, des provenances, des mesures, des vitesses, des distances, des conditions.

C’est une chose de savoir qu’en 1952, aux Jeux d’Helsinki, en Finlande, le Tchécoslovaque Emil Zátopek a remporté trois médailles d’or. C’est une autre chose de savoir comment Zátopek a remporté ses trois médailles dorées. Il a d’abord gagné la course de 10 000 mètres, en 29 minutes 17 secondes, un record olympique, avec 120 mètres d’avance sur le Français Alain Mimoun et 31 secondes devant le médaillé de bronze, le Russe, Aleksandr Anufriyev. Puis au 5000 mètres, Zátopek a dépassé dans le dernier virage les deux adversaires qui menaient la course, pour établir un nouveau record, en 14 minutes, 6 secondes et 6 dixièmes. Les dixièmes sont très importants. Au même moment, détail succulent, la femme de Zátopek, Dana Zátopková, remportait l’épreuve du javelot. Enfin, lors du marathon, distance que Zátopek courait pour la première fois, il a dominé ses adversaires, entrant dans le stade, pour terminer les 42 km, frais comme une rose, rigolant avec les spectateurs, après 2 heures 23 minutes et 2 secondes d’efforts, un nouveau record olympique. Paul Houde savait tout ça de Zátopek.

Mais il ne le savait pas comme l’intelligence artificielle le sait. Il le savait avec des étoiles dans les yeux, racontant les exploits de l’athlète avec tellement de passion et d’admiration qu’il était aussi essoufflé que son héros après une compétition.

Paul n’avait pas seulement un doctorat en Zátopek, il en avait un en Usain Bolt, en Allyson Felix, en Carl Lewis, en Paavo Nurmi, en Michael Phelps, en Lisa Carrington, en Hubert Van Innis, en Takashi Ono, en Agnes Keleti, en Bruny Surin…

En des centaines et des centaines d’hommes et de femmes qui ont dépassé leurs limites. Pour Paul, les statistiques, c’était plus que des chiffres, c’était des frères et des sœurs.

Je n’ai jamais réussi à piéger Paul Houde avec une colle olympique. Ce n’est pas que je n’ai pas essayé. Paul décollait toujours. Comme un avion. Ou comme Usain Bolt.

Je vais beaucoup penser à lui, durant les prochains jours, surtout durant l’athlétisme. Son enthousiasme va nous manquer.

La dernière fois que j’ai chroniqué à propos de Paul Houde, c’était tout de suite après son décès. Nos écrans étaient remplis de touchants témoignages à son sujet. Puis le temps passe. Et les grandes personnalités, malgré tous les cris du cœur que leur décès provoque, finissent par ne plus être mentionnées. C’est le tri naturel de nos préoccupations qui s’opère. Les vivants et d’autres disparus passent devant.

Heureusement, le fil du temps se charge de rappeler à nos souvenirs les gens qui nous ont marqués. Car si les louanges s’envolent, la marque reste. Et plus une personne a aimé la vie, plus la vie nous fait penser à elle.

On a tous pensé à Paul Houde lors de l’éclipse totale du 8 avril dernier, car Paul était fou d’astronomie. On pense tous à Paul Houde lors des Jeux de Paris, car Paul était fou des Jeux olympiques.

Il était aussi fou d’aviation, de géographie, d’histoire, de football américain, de radio, de caravaning… Il n’a pas fini de nous revenir en tête. Tant mieux, ça fait du bien de penser à lui. Ça donne le goût d’en savoir plus. D’en savoir plus sur tout, tout, tout.

Bons Jeux olympiques, tout le monde !

Vivons-les intensément, à la Paul.