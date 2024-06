Disons que Pierre Poilievre devenait hypnotiseur. Disons qu’il se faufilait à la prochaine réunion libérale. Son pouvoir, il l’utiliserait pour que le message suivant pénètre dans le crâne de chaque député : « Justin Trudeau est votre chef, c’est un bon chef, votre meilleur atout pour la prochaine campagne électorale, alors gardez-le… »

Mais le chef conservateur n’est pas invité au caucus libéral et les esprits lucides ne peuvent plus y vivre dans le déni. Pas depuis la raclée de lundi soir à l’élection partielle dans Toronto–St. Paul’s. Ça n’a jamais été si clair : si rien ne change, M. Trudeau mènera son parti à l’abattoir.

Même si les sondages montraient déjà l’impopularité du chef libéral, cette défaite aggrave le pronostic.

Depuis que M. Trudeau est chef, il y a eu 80 élections partielles ou générales dans des circonscriptions de Toronto. Il en avait gagné 80. C’est sa toute première défaite⁠1.

De plus, elle arrive dans un château fort. Les rouges le détenaient depuis 1993. Même lors de l’écroulement du parti en 2011, ils l’avaient emporté avec une avance de huit points.

Et elle survient même si le parti a mobilisé sa machine durant la campagne. Près de 20 ministres y ont fait campagne, en plus de M. Trudeau. Pierre Poilievre y a fait un passage discret et son candidat a boudé les médias nationaux.

Il y a une semaine à peine, les libéraux croyaient encore gagner. Les sondeurs leur prédisaient une victoire, à l’arraché.

Pour un libéral, voici la question qui se pose maintenant avec urgence : si on perd même dans Toronto–St. Paul’s, même après y avoir déployé tant d’efforts, quel sort nous attend lors d’une élection générale ?

Une semaine avant la partielle, la firme Ipsos mesurait l’impopularité de M. Trudeau. Pas moins de 68 % des sondés souhaitaient son départ d’ici l’automne, et 75 % espéraient qu’un autre parti prenne le pouvoir.

Les chiffres n’étaient pas vraiment meilleurs au début de l’année quand M. Trudeau s’était rendu à La Presse pour nous accorder une interview. Il acceptait alors sereinement son statut de négligé, qui l’a d’ailleurs souvent servi.

Son intention de rester en poste n’a jamais paru faiblir depuis. Et aucune manœuvre putschiste ne l’a inquiété.

Les optimistes rappelaient le talent de M. Trudeau pour faire campagne. Les pessimistes voyaient en lui un moindre mal. Selon eux, le départ du chef créerait de l’instabilité et son remplaçant n’aurait pas le temps d’apprivoiser la fonction. On évoquait le cas de Kim Campbell qui, après avoir succédé à Brian Mulroney pendant un été, avait mené les troupes conservatrices à une défaite historique.

Mieux vaut que le chef reste et minimise les pertes, concluait-on. Ce scénario aurait aussi le mérite de permettre une course à la direction en bonne et due forme, au lieu de couronner un sauveur qui se transformerait vite en chef sacrificiel.

Mais ça, c’était avant la défaite dans Toronto–St. Paul’s.

Le sondeur David Coletto (Abacus Data) a fait des projections. Si la tendance observée à la partielle se confirme, les libéraux perdraient 70 % de leurs sièges en Ontario. On s’approcherait de l’effondrement de 2011.

Les libéraux se demandent maintenant s’il faut changer le chef. Ils ne veulent pas qu’au lendemain de la prochaine campagne, la reconstruction du parti se fasse sur des ruines.

Des facteurs aggravent le diagnostic dans Toronto–St. Paul’s.

Les libéraux pourraient se débrouiller dans une élection qui porte sur des valeurs. Mais si le sujet est la volonté de changement, ils sont cuits.

Or, le taux de participation (43,5 %) était élevé pour une partielle. Cela montre la soif de changement.

Autre mauvaise nouvelle pour M. Trudeau : cette circonscription est urbaine et progressiste. Les néo-démocrates la détiennent au provincial. En banlieue et en région, une gauche plus ouvrière et populaire est capable de basculer des néo-démocrates aux conservateurs. Avec la décevante performance de Jagmeet Singh, cela pourrait arriver. M. Poilievre pourrait ainsi ratisser encore plus large.

Toronto–St. Paul’s se démarque d’autres façons. Près de 15 % de son électorat est juif, mais il ne s’agit pas d’un vote communautaire monolithique. Et bien que la position canadienne alambiquée sur la guerre à Gaza a déplu à des citoyens juifs, elle a aussi déçu des électeurs musulmans dans le reste du pays. Bref, cet enjeu lui nuira partout.

Dans ce secteur de Toronto, des électeurs nantis ont été échaudés par la hausse de l’impôt sur le gain en capital. Mais ailleurs au pays, l’électorat moins fortuné ne paraît pas plus enthousiaste.

Dans son dernier budget, M. Trudeau a sorti l’artillerie lourde pour faire bouger l’aiguille dans les sondages. Que peut-il faire de plus ?

M. Trudeau peut s’accrocher à deux filaments d’espoir. Aucun dauphin désigné n’attend dans son cadre de porte. Et selon un récent sondage Angus Reid, aucun autre chef libéral ne serait plus populaire que lui.

Mais cet été s’annonce le plus long de sa carrière, et possiblement le dernier. La fenêtre pour partir se referme. Il lui reste jusqu’à septembre au plus tard s’il veut laisser à un successeur la chance d’apprivoiser la fonction et d’organiser la campagne. Après, ce serait une mission presque impossible.

Dans les prochaines semaines, les députés libéraux rencontreront leurs électeurs. Plusieurs essuieront des grimaces ou se feront dire : « on vous aime, mais votre chef… »

Et cette grogne, ils risquent de la relayer en caucus au retour des vacances. Surtout s’ils veulent se présenter et craignent de perdre leur boulot.

Pour M. Trudeau, le tic-tac a commencé.

⁠1. J’emprunte ce constat à Philippe J. Fournier, agrégateur de sondages et responsable du site Qc125.com