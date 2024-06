Vive le Québec qui s’aime !

Aujourd’hui et lundi, on va beaucoup entendre parler du Québec en bien. Normal, c’est sa fête. Ça va faire changement ! Le reste de l’année, on parle presque tout le temps du Québec en mal.

Ça va pas ben dans les hôpitaux au Québec. Ça va pas ben dans les écoles au Québec. Ça va pas ben dans le logement au Québec. Ça va pas ben en environnement au Québec. Ça va pas ben dans les transports au Québec. Ça va pas ben dans les municipalités au Québec. Ça va pas ben en culture au Québec. Ça va pas ben dans les sports au Québec. Ça va pas ben en immigration au Québec. Ça va pas ben dans les services sociaux au Québec. Ça va pas ben économiquement au Québec. Bref, ça va pas ben au Québec, comme dans pas ben.

À force d’en entendre parler de façon négative, le mot Québec finit par sonner, à nos oreilles, comme échec. À tel point qu’on finit par se dissocier du Québec. Le Québec, c’est le gouvernement. Le Québec, c’est les syndicats. Le Québec, c’est le patronat. Le Québec, c’est tout sauf nous. C’est une entité dont on s’accommode, et qui nous exaspère la plupart du temps. On chiale contre le Québec bien plus souvent qu’on lui chante Gens du pays. Et plus on maintiendra cette attitude-là avec le Québec, plus ça n’ira pas ben au Québec.

Parce que le Québec, d’abord et avant tout, c’est nous. Chaque fois qu’on entend le mot Québec, on ne devrait pas réagir comme si on parlait de quelqu’un d’autre, on parle de vous et moi.

Il fut un temps où les noms des gens contenaient le lieu de leur origine : Jésus de Nazareth, Robert d’Artois, François d’Assise…

Au fil du temps, la pratique en est venue à engendrer des noms de famille : Gérard Lenorman, Julie Le Breton, Joe Montana…

On a tous le mot Québec au bout de notre nom : Mario Tremblay-Québec, Normand Brathwaite-Québec, Mariana Mazza-Québec…

On fait tous partie de la même famille. La famille Québec.

Et on n’a pas à le cacher. On n’a pas à en avoir honte.

Oui, ça va pas ben dans bien des domaines au Québec, mais ça va pas ben dans ces domaines partout dans le monde. Ou presque. Même que ça va mieux ici que dans la plupart des autres nations.

Il faut surtout ne jamais oublier qu’il se passe aussi de belles choses dans les hôpitaux du Québec, dans les écoles du Québec, dans les municipalités du Québec, dans tous les domaines au Québec.

On n’insiste pas là-dessus, mais on devrait, question d’inspirer les citoyens.

À la Saint-Jean, on mentionne beaucoup la fierté, mais il y a un sentiment encore plus essentiel à éveiller en chacun de nous, c’est l’amour, l’amour du Québec. Parce que lorsqu’on aime, on se sent concerné, on se sent responsable.

Pour que ça aille mieux dans tous les domaines au Québec, il faut que le plus de Québécoises et de Québécois possible veuillent fournir leur part d’efforts, veuillent contribuer au bien-être collectif. Le gouvernement ne peut rien faire tout seul. Ce n’est que lorsque tout le monde ramera dans le même sens que l’on sortira des eaux troubles.

Mais pour ramer dans le même sens, il faut faire partie de l’équipage, il ne faut pas seulement chercher son avancement personnel, il ne faut pas se sauver dans une embarcation de secours.

En cette fête nationale, c’est le vœu que j’émets, pour le Québec : que chaque personne qui l’habite ait à cœur le bonheur des autres personnes qui l’habitent. Que l’on réalise que plus ça ira bien pour un grand nombre de Québécoises et de Québécois, plus ça ira bien pour nous aussi.

Nous sommes le Québec. Et le Québec est ce que nous sommes. Et le Québec sera ce que nous en ferons.

On peut désespérer de ne pas pouvoir faire en sorte que ça aille mieux dans le monde, mais on ne peut pas désespérer de ne pas pouvoir faire en sorte que ça aille mieux au Québec, parce que le Québec dépend de nous.

Au lieu de faire l’indépendance du Québec, c’est comme si les Québécois avaient fait leur indépendance individuelle. Comme si les Québécois s’étaient séparés les uns des autres. Il faut renverser le mouvement.

Les Québécois doivent comprendre qu’ils sont interdépendants les uns des autres. Et la meilleure façon de le ressentir, c’est de s’aimer.

Vous me direz : encore faut-il que les autres Québécois, à part vous, bien sûr, soient aimables. Je pense qu’il y a une maudite grosse gang qui l’est.

Voilà à quoi ça sert, la Saint-Jean : se rapprocher les uns des autres, apprendre à se connaître et à s’aimer ; l’avenir du Québec sera toujours une question de solidarité.

Vive le Québec qui s’aime !

Bonne fête nationale, tout le monde !

Je vous aime !