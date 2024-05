En avril 2022, Jean-Marc Hébert a commencé à recevoir une alerte sur son iPhone : AirTag identifié en mouvement – La position de cet AirTag est visible par son propriétaire.

Seul problème : ce n’était pas l’AirTag de M. Hébert.

« Je me suis penché sous ma voiture, je ne voyais rien. »

Puis, le 13 avril, M. Hébert était chez lui quand six autobus se sont arrêtés devant sa maison, dans l’Ouest-de-l’Île : 300 syndiqués en lock-out de l’usine d’aéronautique Rolls-Royce, où il était directeur des relations de travail, sont venus manifester devant chez lui.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jean-Marc Hébert

Les lock-outés ont traité M. Hébert de tous les noms, arrêtant des voisins pour leur dire qu’il était « un écœurant ».

Peu après le départ des syndiqués, Jean-Marc Hébert a trouvé l’AirTag sous sa voiture. Il avait compris : on l’avait traqué par ce mouchard GPS pour connaître son adresse personnelle.

Le même jour, deux autres dirigeants de l’entreprise aéronautique ont reçu la visite des mêmes grévistes.

Même si le conflit de travail était explosif, M. Hébert a été secoué par cette manif qui a ciblé sa résidence, « un geste extrême », dit-il. Ses enfants étaient traumatisés, ce jour-là. Ils le sont encore.

PHOTO FOURNIE PAR JEAN-MARC HÉBERT AirTag installé sous la voiture de M. Hébert

PHOTO FOURNIE PAR JEAN-MARC HÉBERT Manifestation des syndiqués de Rolls-Royce devant la maison du directeur des relations de travail



M. Hébert a été choqué quand il a appris que ce que la CSN venait de faire, manifester devant une résidence privée, était parfaitement légal.

Une injonction a cependant limité à trois le nombre de syndiqués autorisés à piqueter devant sa résidence…

Ce que les syndiqués CSN ont fait d’avril à septembre 2022, sept jours sur sept.

J’interromps ce récit un instant. J’ai toujours trouvé qu’aller manifester devant des résidences privées était une manœuvre digne de bums. Qu’importe si c’est légal : c’est une forme légalisée d’intimidation qui passe un message terrifiant : On sait où tu habites.

C’était dégueulasse quand les cols bleus de Montréal l’ont fait chez Diane Lemieux, c’était dégueulasse quand les complotistes l’ont fait chez Horacio Arruda et c’était dégueulasse quand des militants pro-Palestine sont récemment débarqués chez une dirigeante de l’Université McGill.

Cibler une résidence privée et saccager le sentiment de sécurité d’une famille, c’est toujours, toujours, toujours dégueulasse. Qu’importe la cause.

Prendre la rue, occuper des campus, manifester devant l’immeuble d’une entreprise, d’un ministère, lancer des boycottages et même perturber des évènements publics comme des assemblées politiques ou d’actionnaires ? Go, c’est légitime, c’est en public.

Mais cibler la résidence privée d’une personne ?

Vous êtes un bum.

Manifester devant une résidence privée, c’est donc légal. C’est con, mais c’est comme ça. Sauf que planter un AirTag sous son véhicule, pour traquer les mouvements d’une personne, ça, ce n’est pas légal.

Une firme de sécurité privée, Sirco, a été embauchée pour retrouver le propriétaire de l’AirTag. Son nom : Frédéric Labelle… président du syndicat des employés de l’usine Rolls-Royce (et candidat du Parti québécois dans Blainville cette année-là).

Le dossier a été remis à la police, qui a mené sa propre enquête, et Frédéric Labelle a été accusé de harcèlement criminel : il a récemment plaidé coupable.

Et mardi, la juge a entériné la suggestion commune de la défense et de la Couronne : absolution conditionnelle, trois ans de probation, interdiction de posséder des armes et des pisteurs GPS, 200 heures de travaux communautaires et don de 2000 $ au CAVAC.

Quand il a été congédié par Rolls-Royce, Frédéric Labelle savait ce qu’on lui reprochait. Mais qu’a-t-il dit en juillet 2022 au Journal de Montréal ? Il a nié. Je cite : « C’est un coup monté1. »

C’est drôle, parce qu’il y a deux jours, Frédéric Labelle a admis les faits devant la Cour en plus de présenter une lettre d’excuses à sa victime. Dans cette lettre, il ne parle plus de « coup monté », mais de « comportement » qu’il « regrette ».

M. Labelle n’a pas répondu à ma demande d’entrevue. J’aurais voulu lui demander si ses excuses en vertu d’une ordonnance judiciaire étaient, comme son histoire de « coup monté », de la bullshit.

Même si Frédéric Labelle a plaidé coupable de harcèlement criminel, ça ne le disqualifie pas aux yeux de la CSN : la centrale syndicale l’a embauché dans un poste temporaire de conseiller syndical à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

La CSN m’a informé que M. Labelle n’est pas employé permanent, mais qu’il pourrait le devenir. Le processus suit son cours.

Est-ce que la reconnaissance de culpabilité de M. Labelle à un chef de harcèlement criminel sera un obstacle à son lien d’emploi avec la CSN ?

Réponse du syndicat : « La CSN respecte scrupuleusement les dispositions prévues aux chartes des droits et libertés de la personne en matière d’embauche. Mais la CSN croit fermement au principe de la réhabilitation et de la réinsertion sociale afin d’éviter toute forme d’exclusion arbitraire et favoriser l’égalité des chances… »

On peut lire toutes les réponses du directeur des communications de la CSN, Jason Brochu-Valcourt, à mes questions plus bas.

Je serai toujours naïvement étonné de la formidable capacité des syndicats à défendre et à justifier l’indéfendable… Quand l’indéfendable est commis par leurs membres.

C’était le cas quand le SCFP refusait de condamner les actes criminels et d’intimidation des leaders syndicaux des cols bleus de Montréal (souvent envers leurs propres membres !), c’était le cas quand le président de la FTQ Michel Arsenault refusait de condamner le banditisme de la FTQ-Construction et c’est le cas avec la CSN qui récompense d’un emploi ce bum, Frédéric Labelle, qui s’est reconnu coupable d’un acte criminel commis dans un conflit de travail.

Ça fait des années que je le dis : les syndicats sont formidables pour défendre les plus pourris3 de leurs membres4, bec et ongles5. Et des fois, ils ne font pas juste les défendre : ils leur donnent une job.

Je ne sais pas s’il y a une morale dans cette histoire d’embauche par la CSN d’un camarade qui s’est reconnu coupable de harcèlement criminel, mais il y a un message très clair de la CSN pour ses camarades…

Commettez des actes criminels dans le cadre d’un conflit, si vous êtes virés, pas grave, on va vous donner une job.

Questions et réponses

Réponses complètes du directeur des communications de la CSN, Jason Brochu-Valcourt, à mes questions

Est-ce que la CSN cautionne ce que M. Labelle a fait, soit de planter un AirTag sous la voiture d’un cadre de Rolls-Royce pour connaître son adresse ?

Non, d’aucune manière.

Est-ce que M. Labelle occupe encore des fonctions à la CSN ?

Oui. M. Labelle a débuté son processus d’embauche en juin 2023. Il a ensuite été retenu pour participer à une banque de formation pré-embauche en octobre 2023 pour postuler ensuite sur un poste temporaire de conseiller syndical à la négociation à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), poste qu’il a finalement obtenu à la fin novembre 2023. Précision importante : il n’a toujours pas obtenu sa permanence d’emploi à la CSN, qui est octroyée suivant un processus d’évaluation serré qui est effectué, règle générale, dans les 12 mois suivant sa date d’embauche.

Le cas échéant, est-ce que la CSN va maintenir M. Labelle dans ses fonctions ?

Tel que précisé ci-haut, M. Labelle n’a pas encore obtenu sa permanence d’emploi à la CSN. La décision sera rendue au terme du processus d’évaluation prévu à la convention collective des salarié-es de l’organisation.

À la suite de l’installation de ce mouchard GPS, les syndiqués ont découvert l’adresse personnelle de ce cadre de Rolls-Royce. Ils sont débarqués par centaines pour manifester devant chez lui. Ils en ont aussi envoyé, pendant des mois, chez ce cadre, pour faire du piquetage.

Question : Est-ce que la CSN cautionne les manifestations de syndiqués devant des résidences privées ?

Réponse courte : non. Nuance importante : bien que la CSN ne privilégie jamais ce genre de moyen de pression, il est important de préciser qu’il n’est pas illégal, au Québec, de manifester pacifiquement devant une résidence privée. Autre précision importante : les syndicats affiliés à la CSN sont propriétaires de leur accréditation syndicale, c’est-à-dire qu’ils sont autonomes dans l’ensemble des décisions qu’ils prennent.

Le cas échéant, selon quel motif ?

Voir précisions et nuances ci-haut.

Est-ce que la CSN considère que manifester devant des résidences privées constitue une forme d’intimidation ?

La CSN ne cautionne pas l’intimidation, mais respecte le cadre légal qui protège à la fois la liberté d’expression et la liberté de manifester.

Je vous demande aussi de transmettre mes coordonnées à M. Labelle. Je veux lui donner l’occasion de donner sa version des faits.

Votre courriel lui sera transmis.

En complément d’information, nous aimerions aussi porter à votre attention le fait qu’au-delà des agissements reprochés au président du syndicat de Rolls-Royce dans un contexte de relations de travail particulièrement tendues, le gestionnaire en relations de travail et ressources humaines alors en fonction chez Rolls-Royce au moment du conflit de travail, M. Jean-Marc Hébert, a été reconnu comme personnellement responsable du bris de confiance dans le conflit par l’arbitre de grief en juillet 2022.

Voir à ce sujet le paragraphe 57 de la décision du Tribunal d’arbitrage jointe au présent courriel, qui précise :

« […] les relations de travail étaient très difficiles, ce qui a été admis par les deux parties. Aussi, monsieur Hébert a directement contribué à l’effritement du lien de confiance […] ».